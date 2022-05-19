Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки

19 травня українці відзначають День вишиванки, і до цієї важливої дати у Міністерстві культури зняли особливе відео. Це варто побачити!

Щороку у третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки, у 2022 році це припадає на 19 травня. Тому у Міністерстві культури та інформаційної політики разом з командою FILM.UA створили коротке та емоційне відео до цього свята.

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Як зауважують творці, сьогодні у вишиванках медики, кухарі, військові, залізничники та люди різних професій, і їхня праця кожного дня наближає нашу країну до перемоги.Одягнути вишиванку – заявити "я – українець" на весь світ, адже вона надихає та об'єднує мільйони громадян України різного віку, професій та статі у різних куточках планети.

Україну не розділити! Бо її зшиває міцна нитка любові, що йде крізь нас! – наголошують у відео.

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