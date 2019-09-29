З Днем ангела Віри, Надії, Любові та Софії: привітання і картинки на іменини

Привітання для Віри, Надії, Любові та Софії потішать власниць цих світлих імен у їхній День Ангела. 30 вересня не забудьте поздоровити знайомих іменинниць – обирайте для них найкращі вітання та картинки зі святом!

Софія була вдовою, а Віра, Надія і Любов – її дочками. Вони жили в II столітті в Римі та належали до перших християн. Саме за свою щиру віру вони поплатилися життям, хоч і не зреклися її. Церква вшановує цих відважних жінок й понині.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Підготували для вас привітання з Днем ангела у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватиць свята :)

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Красиві вітання у віршах

***

Найкращі вітання з днем ангела Віри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Віро!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

День Ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віро!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні без зайвої метушні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Поздоровлення у прозі

***

Дорога Вірочко, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєму яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я!

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

***

Вірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

***

Моя найкраща, кохана і вірна подруго, з іменинами тебе! Подивися на плитку шоколаду: нехай твоє життя буде таким самим, як вона, – солодким від любові, блискучим від успіхів, міцним від здоров'я. І нехай у твоєму житті гірчить тільки шоколад – найдорожчий і найсмачніший!

Картинки з іменинами

Вітальна картинка Вірі

Гарна листівка Вірі

Вірші для вітання на іменини

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Надії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, щирі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Надії помагає,

Ангел покровитель!

***

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Свят у світі є багато.

Лиш в Надії нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступниця в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Вона тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святої –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива без причин!

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

Побажання своїми словами

***

Вітаю, дорога Надійко! Будь завжди саме тієї надією, яку шукають інші і, головне, сама не втрачай її. Нехай все в твоєму житті складається якнайкраще, щастя саме йде в руки, а удача крутить хвостом поблизу, щоб її завжди було легко зловити. Здоров'я тобі і любові!

***

Прекрасна і мила Надійко, вітаю тебе, дорога! Нехай з тобою завжди поруч буде надія на найсвітліше. Нехай у тебе виходить здійснювати всі свої бажання, а допомагають тобі в цьому вірні друзі та рідні. Бажаю всіх благ, щирої радості і сімейного затишку!

***

З Днем ангела, Надю! Від усієї душі вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай твоя душа народжує прекрасні мрії, а твій розум втілює їх у життя. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Живи в мирі та злагоді з тими, хто тебе оточує. Нехай твій святковий настрій збережеться на довгі-довгі роки!

***

Подружко моя кохана, з днем іменин! Хочу побажати тобі океан щастя, море квітів, теплого променистого сонця, мирного блакитного неба. Будь завжди такою красивою, яскравою та харизматичною. Нехай всі мрії та надії збуваються, а життя дарує тільки позитивні емоції.

Листівки на свято

Відкритка для Наді

Привітання у картинках

Віршовані поздоровлення

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Любо, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Любо, вітає!

***

З Днем Ангела тебе вітаю,

Та нехай твій Ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та від усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі, є така людина, як ти!

***

Любов! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Гарні вітання прозою

***

Батьки нарекли тебе неземним ім'ям – Любов. Це слово стало основною рисою твого характеру. Ти даруєш людям доброту і ласку, надію на взаємність і душевне тепло. Так нехай це свято стане відмінним приводом для щирих побажань. Нехай більшість зі сказаного вголос або написаного на листівках збудеться: здоров'я буде відмінним, щастя – вічним, а любов оточуючих – постійною!

***

Любо, бажаю тобі міцного здоров'я, багато сил і енергії, море фінансів і океан благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим! Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

***

Мила моя подружко, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі цвісти весняним садом, бути яскравою і життєрадісною, як спекотне літечко, щедрою і господарською, як золота осінь, і багатою на свята, як білосніжна зима. Закутую тебе теплом, посилаю тобі промені щастя, осипаю тебе пелюстками троянд і дякую долі, що ти в мене є!

***

Любо, дорога, в твій день я хочу побажати тобі жіночого щастя, справжньої гармонії, душевного спокою і затишку. Нехай кожен твій день буде особливим, і нехай в них буде безліч дивовижних моментів!

Відкритки на День ангела

Листівка для Люби

Вітання Любові

Вітальні вірші для іменинниць

***

Бажаю кохання, гарних подій,

Здійснення задумів, планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети легких і найближчих!

***

Щоб в душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

З Днем ангела Софію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, Софіє, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

***

Сьогодні в твій День Ангела ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!

Хай Софія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

Побажання в прозі

***

Мила Софіє, вітаю тебе від щирого серця і бажаю завжди вірити в диво і сподіватися на краще, щиро любити і дарувати радість близьким, солодко мріяти і прагнути до успіху, вічно бути щасливою і коханою!

***

Дорога моя Софійко! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

***

Чудова і мила Софіє, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю тобі щасливої життєвої атмосфери, опадів радості і веселощів, яскравого світла успіху і везіння, прекрасних світанків любові і ніжності, красивих бажань і чудової мрії!

***

Сьогодні день твого Ангела-Охоронця. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і впадати в депресію, щоб відганяв від тебе непотрібні думки, які псують настрій . Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Будь щаслива!

Картинки з Днем Ангела

Картинка для Софії

Вітання Софії

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра і Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить Вам три свічі…

Перша свіча – за Віру,

вірте і будьте щасливі,

Друга свіча за Надію,

з нею сповняться мрії,

Третя свіча – за Любов,

Даруйте її знов і знов!

***

Всіх прекрасних жінок, що носять імена Віра, Надія, Любов та Софія, вітаємо з їх Днем ангела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І всього вам найсвітлішого, доброго і чистого!

***

З днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії! В цей чистий свята прийміть щирі побажання любові і вірності, надії тільки на найкраще і радості, віри в себе і успіху. Нехай життєвий шлях буде легким і світлим, нехай близькі люди обдарують теплом і увагою, нехай душа завжди співає і радіє серце!

***

Вітаємо всіх з чудовим святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай в кожному з вас живе віра, нехай ніколи не покидає надія, нехай зігріває любов, і нехай мудрість не дозволить збитися зі шляху!

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