З цими знаками Зодіаку складно починати стосунки

Представники деяких знаків Зодіаку відмовляються від романтичних стосунків, змушуючи інших докладати чимало зусиль для завойовування їхніх сердець. З ким же зі знаків найскладніше у коханні - читайте далі.

Овен. Безсумнівно, що незалежність є однією з ключових особливостей цього знаку, однак вона часто відлякує людей, які відчувають до них симпатію. Любов до усамітнення також не допомагає у романтичних пригодах, а вишенькою на цьому торті неприступності є впертість. Дуже рідко представники Овнів готові йти на компроміси чи дослухатись до думки інших, тому починати з ними стосунки вдається не кожному.

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Близнюки. Лише з вигляду вони є "своїми" людьми у будь-якій компанії, однак насправді їхня неоднозначність викликає чимало питань у різних сферах життя. Ваш настрій змінюється зі швидкістю світла, як і плани на майбутнє та бачення свого ідеального партнера. До того ж, вам не легко розкрити своє справжнє "я".

Скорпіон. Для людей цього знаку стосунки мають значно глибше значення, аніж для інших. Але виглядає це так, наче вам потрібен тільки інтим. Хоч це і не правда, але таке враження лише відбиває бажання у потенційних партнерів. До того ж, Скорпіонів доволі складно завоювати, адже у них доволі висока планка.

Лев. Висока самооцінка та не завжди здоровий егоїзм представників цього знаку дуже часто змушують інших просто не витрачати енергію та них. А для потенційних партнерів потрібно бути не просто на рівні з Левами, а ще й мати значно сильніший характер, щоб таки отримувати бодай якусь взаємність.

Стрілець. Доволі прямолінійний знак, який всією душею ненавидить несправедливість, брехню та інтриги, зате обожнює свободу. Вони завжди хочуть бути незалежними, тому доволі складно пробити неприступні стіни навколо цих людей навіть тоді, коли почуття взаємні.

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