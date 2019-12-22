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Новенька Новий рік 2020

Ці знаки Зодіаку стануть дуже успішними у 2020

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Кому пощастить у 2020 році - фото 1
Кому пощастить у 2020 році

Новий 2020 рік буде вдалим для багатьох знаків, однак представникам саме цих Зодіаків удача усміхатиметься на всі 32. Хто ж стане найуспішнішим наступного року – читайте далі.

Раки. Попереду чудовий період для того, щоб нарешті почати втілювати у життя свої ідеї та проєкти. Не соромтесь своїх умінь та докладайте якомога більше зусиль, щоб максимально розкрити свій творчий потенціал. Майже у всіх сферах на вас очікує успіх, однак це не означає, що можна ставати марнотратом. Не забувайте про холодний розум.

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Леви. У Новому році побережіть сили для того, щоб нарешті отримати омріяний успіх у справах. Щоправда, не варто намагатись прискорити події, адже ви можете лише зіпсувати все. Також зорі не радять розповідати про свої плани оточенню, адже не всі можуть щиро порадіти за вас.

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Козеріг. Зорі підкинуть вам чимало можливостей змінити все на краще. У вас побільшає шансів на успіх у різних сферах життя, тому заряджайтесь енергією та оптимізмом. Не зважайте на дрібний негатив та не забувайте про те, що доброта і чесність – ваші сильні риси.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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