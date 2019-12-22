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Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 23 – 29 грудня 2019!
Рік наближається до свого кінця, тож передостанній тиждень грудня стане для багатьох знаків Зодіаку доволі активним. І серед цієї метушні варто знайти час і для найближчих людей, адже їм потрібні не подарунки, а ваша увага. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 23, 29
- Несприятливі дні: 24, 25
Останній тиждень грудня стане для Овнів доволі насиченим, але це не означає, що вам потрібно весь вільний час метушитись. Зосередьте увагу на виконанні ключових завдань, а також не забувайте про близьких та рідних. У святкову пору варто пам'ятати не тільки про роботу, а й про сімейну атмосферу.
Телець
- Сприятливі дні: 24, 27
- Несприятливі дні: 23, 28
У Тельців фінал року видасться легким та стрімким. Ви навіть не помітите, як швидко пролетить час, тому постарайтесь втілити у реальність все задумане. Особливо, якщо це стосується коханої людини та близьких. Вірте в казку і все збудеться.
Близнюки
- Сприятливі дні: 26, 29
- Несприятливі дні: 23, 27
Близнюки знову в ударі, адже настрій змінюється зі швидкістю світла. Тому спробуйте спрямувати всю свою енергію на турботу, роботу та гарний настрій оточення. Інколи ви більше думаєте про себе, аніж про свою половинку.
Рак
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 24, 29
У Раків попереду доволі емоційний тиждень, тому спробуйте менше перейматись та більше працювати над списком завдань, який вже встигли скласти. А вільний час приділіть собі, а вже тоді допомагайте близьким.
Лев
- Сприятливі дні: 23, 26
- Несприятливі дні: 25, 29
Леви, спробуйте менше займатись марнотратством! Це стосується не лише презентів для себе, а й для інших. Проявляйте вашу уваги не лише через речі, а й турботою. Вам пора трошки менше панікувати та перебільшувати через дрібниці.
Діва
- Сприятливі дні: 26, 28
- Несприятливі дні: 25, 27
Дівам зараз варто поставити у стосунках на перше місце себе, а не другу половинку. Така ж ситуація і з вашим оточенням, яке інколи вимагає надто багато. Присвятіть час собі та власним інтересам - це покращить ситуацію на любовному фронті.
Терези
- Сприятливі дні: 25, 28
- Несприятливі дні: 23, 29
Терези вже у передчутті свята, але інколи забувають про своїх близьких через всю цю зимову ейфорію. Пам'ятайте, що новорічні свята - це не лише мандарини, ялинка та гірлянди, а й рідні люди поруч. Приділіть більше уваги найдорожчим.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 23, 27
- Несприятливі дні: 24, 25
Скорпіони знову намагаються підкорити світ, але варто було б звернути уваги на тих, хто завжди поряд. Не плутайте близьких з рабами, адже вони можуть залишити вас, якщо не отримуватимуть віддачі. Подумайте про це і постарайтесь виправитись.
Стрілець
- Сприятливі дні: 25, 27
- Несприятливі дні: 23, 24
Стрільців очікує доволі активний тиждень грудня: чимало справ, ідей та бажань. Тому у цьому шаленому ритмі варто знайти хоча б трішки часу для коханої людини та рідних. Ви інколи забуваєте про те, що вони не зобов'язані бути поряд.
Козеріг
- Сприятливі дні: 24, 26
- Несприятливі дні: 23, 27
Козерогам цього тижня варто докласти якомога більше зусиль для того, щоб нарешті зрушити свої стосунки з мертвої точки. Ваші зусилля не змусять довго очікувати результату, тому не лінуйтесь. Час пролетить дуже швидко, а зараз чудовий період для нового етапу в романтичних пригодах.
Водолій
- Сприятливі дні: 23, 29
- Несприятливі дні: 25, 26
Зорі рекомендують Водоліям закінчити всі заплановані справи до кінця тижня та сповна насолоджуватись тим, що маєте. Комусь пощастило цьогоріч відшукати пару, а комусь не варто засмучуватись, адже половинка може з'явитись раптово. Самотнім представникам знаку краще зосередити увагу на саморозвитку..
Риби
- Сприятливі дні: 26, 27
- Несприятливі дні: 23, 24
Риби, припиніть шукати конфліктні ситуації та встрягати в суперечки! Інколи ви можете зробити драму на рівному місці, але хіба це варте розчарування з боку інших? Знайдіть спосіб розважатись менш травматично для рідних людей, тоді ситуація у стосунках покращиться.
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