Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 23 – 29 грудня 2019!

Рік наближається до свого кінця, тож передостанній тиждень грудня стане для багатьох знаків Зодіаку доволі активним. І серед цієї метушні варто знайти час і для найближчих людей, адже їм потрібні не подарунки, а ваша увага. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 23, 29

: 23, 29 Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Овна

Останній тиждень грудня стане для Овнів доволі насиченим, але це не означає, що вам потрібно весь вільний час метушитись. Зосередьте увагу на виконанні ключових завдань, а також не забувайте про близьких та рідних. У святкову пору варто пам'ятати не тільки про роботу, а й про сімейну атмосферу.

Сприятливі дні: 24, 27

Несприятливі дні: 23, 28

Гороскоп для Тельця

У Тельців фінал року видасться легким та стрімким. Ви навіть не помітите, як швидко пролетить час, тому постарайтесь втілити у реальність все задумане. Особливо, якщо це стосується коханої людини та близьких. Вірте в казку і все збудеться.

Сприятливі дні: 26, 29

Несприятливі дні: 23, 27

Прогноз для Близнят

Близнюки знову в ударі, адже настрій змінюється зі швидкістю світла. Тому спробуйте спрямувати всю свою енергію на турботу, роботу та гарний настрій оточення. Інколи ви більше думаєте про себе, аніж про свою половинку.

Сприятливі дні: 23, 27

Несприятливі дні: 24, 29

Гороскоп для Рака

У Раків попереду доволі емоційний тиждень, тому спробуйте менше перейматись та більше працювати над списком завдань, який вже встигли скласти. А вільний час приділіть собі, а вже тоді допомагайте близьким.

Сприятливі дні: 23, 26

Несприятливі дні: 25, 29

Гороскоп для Лева

Леви, спробуйте менше займатись марнотратством! Це стосується не лише презентів для себе, а й для інших. Проявляйте вашу уваги не лише через речі, а й турботою. Вам пора трошки менше панікувати та перебільшувати через дрібниці.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 25, 27

Гороскоп для Діви

Дівам зараз варто поставити у стосунках на перше місце себе, а не другу половинку. Така ж ситуація і з вашим оточенням, яке інколи вимагає надто багато. Присвятіть час собі та власним інтересам - це покращить ситуацію на любовному фронті.

Сприятливі дні: 25, 28

Несприятливі дні: 23, 29

Гороскоп для Терезів

Терези вже у передчутті свята, але інколи забувають про своїх близьких через всю цю зимову ейфорію. Пам'ятайте, що новорічні свята - це не лише мандарини, ялинка та гірлянди, а й рідні люди поруч. Приділіть більше уваги найдорожчим.

Сприятливі дні: 23, 27

23, 27 Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони знову намагаються підкорити світ, але варто було б звернути уваги на тих, хто завжди поряд. Не плутайте близьких з рабами, адже вони можуть залишити вас, якщо не отримуватимуть віддачі. Подумайте про це і постарайтесь виправитись.

Сприятливі дні: 25, 27

Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Стрільця

Стрільців очікує доволі активний тиждень грудня: чимало справ, ідей та бажань. Тому у цьому шаленому ритмі варто знайти хоча б трішки часу для коханої людини та рідних. Ви інколи забуваєте про те, що вони не зобов'язані бути поряд.

Сприятливі дні: 24, 26

24, 26 Несприятливі дні: 23, 27

Гороскоп для Козерога

Козерогам цього тижня варто докласти якомога більше зусиль для того, щоб нарешті зрушити свої стосунки з мертвої точки. Ваші зусилля не змусять довго очікувати результату, тому не лінуйтесь. Час пролетить дуже швидко, а зараз чудовий період для нового етапу в романтичних пригодах.

Сприятливі дні: 23, 29

23, 29 Несприятливі дні: 25, 26

Гороскоп для Водолія

Зорі рекомендують Водоліям закінчити всі заплановані справи до кінця тижня та сповна насолоджуватись тим, що маєте. Комусь пощастило цьогоріч відшукати пару, а комусь не варто засмучуватись, адже половинка може з'явитись раптово. Самотнім представникам знаку краще зосередити увагу на саморозвитку..

Сприятливі дні: 26, 27

Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Риб

Риби, припиніть шукати конфліктні ситуації та встрягати в суперечки! Інколи ви можете зробити драму на рівному місці, але хіба це варте розчарування з боку інших? Знайдіть спосіб розважатись менш травматично для рідних людей, тоді ситуація у стосунках покращиться.

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