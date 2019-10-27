З чим носити джинси цієї осені: 15 стильних образів для чоловіків на всі випадки життя

Більшість сучасних чоловіків не уявляють і дня без джинсів, за допомогою яких можна створити чимало модних образів. Сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми підібрали для тебе 15 модних луків з джинсами. Зберігай ідеї, щоб не загубити.

Джинси давно уже стали культовим одягом і посіли важливе місце у чоловічому щоденному гардеробі. Важко собі уявити хоча б 3 дні на тиждень без вилазки у штанах із деніму. Тому сьогодні ми розповімо, як і з чим стильно носити джинси та покажемо 15 модних образів на кожен день. Зберігай собі, щоб завжди мати ідею, з чим поєднати улюблені штани.

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З чим носити джинси модні чоловічі образи

#1

Комбо з темно-зеленої куртки в стилі мілітарі і блакитних джинсів безумовно буде привертати погляди красивих дівчат. Оливкові замшеві черевики броги додадуть образу стильної строгості.

#2

Склавши ефектний образ з коричневого вовняного піджака і блакитних джинсів, отримаєш відповідний чоловічий лук для неофіційних зустрічей після роботи. Любителі експериментувати можуть доповнити ансамбль темно-коричневими шкіряними лоферами, тим самим додавши в нього трохи нарядності.

#3

Якщо ти належиш до тієї когорти джентльменів, які люблять одягатися з голочки, тоді ти оціниш поєднання бежевого довгого пальта і чорних джинсів. І чому б не урізноманітнити образ за допомогою білих кросівок?

#4

Попри свою простоту, ансамбль з чорної шкіряної косухи і чорних джинсів припадає до смаку стильним чоловікам, неминуче підкоряючи при цьому серця прекрасних дам. Не проти додати сюди дещицю строгості? Тоді як взуття до цього луку, варто обрати чорні шкіряні черевики челсі.

#5

Ще один досить легкий спосіб підкорити серця дівчат – поєднання червоної картатої куртки-сорочки і сірих джинсів неодмінно оцінять представниці прекрасної статі. Та й такий образ припаде до душі й тобі самому. Закінчивши ансамбль бежевими замшевими туфлями дербі, ти додаси в нього трохи привабливого консерватизму.

#6

Сіра коротка дублянка і сірі джинси міцно закріпилися в гардеробі багатьох чоловіків, допомагаючи створювати неповторні і функціональні образи. Чому б не додати у цей лук трішки безтурботності за допомогою сірих низьких кедів з щільної тканини?

#7

Світло-коричневий бомбер в поєднанні з сірими джинсами – чудовий варіант для втілення чоловічого образу в стилі смарт-кежуал. Думаєш зробити образ трохи суворішим? Тоді як взуття до цього ансамблю вибирай коричневі шкіряні повсякденні черевики.

#8

Поєднання біло-чорної фланелевої куртки-сорочки в шотландську клітку і чорних джинсів дозволить втілити у твоєму образі міський стиль сучасного чоловіка. Щоб зробити лук трішки безтурботним, на ноги можна взути чорно-білі низькі кеди з щільної тканини.

#9

Зручне поєднання коричневого шкіряного бомбера і блакитних джинсів дозволить підкреслити твою індивідуальність і виграшно виділитися з натовпу. Хотів би додати в цей наряд дещицю класики? Тоді як на доповнення до цього ансамблю, варто звернути увагу на темно-коричневі шкіряні лофери.

#10

Чорно-біла університетська куртка і блакитні джинси відмінно впишуться в повсякденний чоловічий образ в розслабленому стилі. Біле взуття – відмінний варіант, щоб завершити ансамбль.

#11

Любителям стилю кежуал припаде до смаку ансамбль з тютюнової теплої куртки-сорочки і чорних джинсів. Вельми доречно тут виглядають коричневі шкіряні повсякденні черевики. А капелюх вигідно підкреслить твій індивідуальний стиль і завжди будеш в центрі уваги серед дівчат.

#12

Чорна коротка дублянка і чорні джинси – обов'язкові речі в гардеробі чоловіків з почуттям стилю. Закінчивши ансамбль темними шкіряними повсякденними черевиками, ти додаси в нього класичну нотку.

#13

Якщо ти любиш виглядати з голочки, і при цьому відчувати себе комфортно і не скуто, тоді тобі варто спробувати поєднання оливкової куртки-пуховика з камуфляжним принтом і блакитних джинсів. Хотів би додати трішки елегантності? Тоді як взуття до цього образу вибирай темно-зелені гумові чоботи.

#14

Цей образ відмінно підійде для тих, хто любить почувати себе комфортно і впевнено. Поєднання темно-синього вовняного бомбера і чорних джинсів зроблять тебе зіркою street-style. Теплий коричневий худі відмінно доповнить стильний образ, а завершити його можна оригінальною сумкою, рюкзаком чи бананкою.

#15

Оливкова куртка в стилі мілітарі і чорні джинси – необхідні речі в арсеналі модного сучасного джентльмена. Хотів би додати сюди трохи строгості? Тоді як доповнення до цього луку вибери коричневі замшеві черевики челсі.

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