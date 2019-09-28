На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
- 51
Наступив новий осінній сезон, який надихає на стильні зміни у гардеробі. Тому сьогодні ми у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповімо та покажемо, як чоловікам модно одягатися цієї осені. До твоєї уваги 15 ідей трендових луків, які ти оціниш.
Осінь – новий сезон, нові тренди, відмінний час, щоб внести зміни у свій гардероб. Тож які вони, модні чоловічі образи осіннього сезону 2019? Сьогодні ми покажемо тобі найактуальніші тренди і стильні образи. Ти обов'язково знайдеш для себе цікаву ідею нових луків на всі випадки життя. А також покажемо, які речі повинні бути в гардеробі у кожного чоловіка.
І ще: Модні чоловічі пальта осінь 2019: ТОП-5 стильних моделей
І якщо ти ще досі не наважувався експериментувати зі стилем, то сьогодні наочно побачиш, як можна поєднувати, здавалося б, непоєднувані речі. Дізнаєшся, як зробити свій щоденний образ модним та оригінальним.
Модні осінні чоловічі образи
#1
Темно-коричневий шкіряний бомбер і сині завужені джинси у стилі 90-х – must have предмети в арсеналі прихильників розслабленого стилю. І чому б не додати в цей образ на кожен день трохи витонченості за допомогою коричневої шкіряного взуття та сорочки? Ідеальне поєднання.
#2
Якщо ти робиш ставку на комфорт і функціональність, тоді чорно-біла університетська куртка-бомбер і чорні завужені джинси – чудовий варіант для модного повсякденного чоловічого образу. Зробити лук елегантнішим допоможуть коричневі замшеві черевики челсі.
#3
Подібний ансамбль з сірої шкіряною косухи і чорних джинсів неважко повторити, а результат перевершить всі твої очікування. Чому б не додати в цей повсякденний лук трішки консерватизму за допомогою чорних шкіряних черевиків челсі?
#4
Приміряй на себе поєднання темно-синього пальта і темно-сірих звужених джинсів, і ти отримаєш модний невимушений чоловічий образ на кожен день. Якщо ти полюбляєш більш строгі луки і не проти додати сюди трохи класики, тоді як доповнення до цього ансамблю, варто вибрати сіре замшеве взуття.
#5
Чорна джинсова куртка і чорні завужені джинси міцно закріпилися в гардеробі сучасних чоловіків, допомагаючи створювати такі прості і водночас неймовірно стильні луки, які ніколи не набриднуть. Хотів би зробити образ трохи елегантнішим? Тоді як взуття до цього луку варто вибрати чорні шкіряні повсякденні черевики.
#6
Дует темно-синьо-білого светра з круглим вирізом і темно-синіх джинсів дозволить створить акуратний образ, а також "висловить" твій особистий стиль. Крім цього, у цей ансамбль на кожен день можна додати трішки вишуканості за допомогою коричневих замшевих класичних черевиків.
#7
Темно-синє довге пальто і блакитні завужені джинси прикрасять гардероб будь-якого сучасного чоловіка. Хочеш зробити ансамбль трохи елегантнішим? Тоді вибирай до цього луку класичне темне взуття.
#8
Біло-чорний худі і чорні спортивні штани – відмінне рішення для чоловіків, які завжди в русі. Якщо хочеш додати у цей образ нотку строгості, тоді тобі варто звернути увагу на білі низькі кеди.
#9
Якщо в одязі ти робиш ставку на зручність і функціональність, синя джинсова коротка дублянка і темно-сині порвані джинси – відмінний вибір для розслабленого повсякденного чоловічого образу. Такий лук нескладно пристосувати до повсякденних реалій, якщо завершити його світло-коричневими кросівками.
#10
Дует чорної шкіряній косухи і сірих класичних штанів допоможе виглядати у тренді, а також це підкреслить твою індивідуальність. Невимушеності та розслабленості у твій повсякденний образ додадуть кеди або ж кросівки світлих тонів.
#11
Попри те, що цей лук здається досить-таки консервативним, образ з сірого костюма у вертикальну смужку і білої класичної сорочки завжди буде до смаку джентльменам, який неодмінно полонить при цьому серця дам. Разом з цим образом вигідно виглядають чорні замшеві лофери з пензликами.
#12
Оливкова куртка в стилі мілітарі з камуфляжним принтом і темно-сині штани-чіноси – розглянемо цей ансамбль, якщо не боїшся опинитися в центрі уваги. Створити цікавий контраст з іншими складовими цього лука допоможуть білі низькі кеди.
#13
Якщо день тобі належить провести в русі, поєднання чорної шкіряної косухи і чорних звужених джинсів дозволить створити зручний ансамбль в повсякденному стилі. Любителі незвичайних луків можуть закінчити образ біло-чорними шкіряними низькими кедами, тим самим додавши в нього нотку ефектності.
#14
Якщо ти цінуєш зручність і практичність, спробуй таке поєднання коричневого довгого пальто і блакитних звужених джинсів. Збалансувати лук і додати в нього трохи класики допоможуть коричневі замшеві черевики челсі.
#15
Досягти комфорту в повсякденному невимушеному образі тобі допоможе оливковий світшот з принтом і сині завужені джинси – чудовий варіант для модного чоловічого ансамблю на кожен день. А щоб виглядати трохи ефектніше, можна завершити образ білими кедами або кросівками.
Читайте також: ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
16:05Привітання сестрі з днем народження: картинки, вірші, смс і проза
-
15:56Модель Victoria's Secret зваблює Instagram фото в білизні (18+)
-
15:49Чи втомлюється мозок під час фізичних тренувань?
-
15:29Фотограф показав ритм життя в метро Японії: яскраві кадри
-
15:14Леді Гага звинуватила Бредлі Купера у розбитому серці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:00Жарти про вчителів: гуморески, смішні вислови і прикольні привітання
-
14:52Медики пояснили, чому варто їсти мед кожен день
-
14:35Реальний хіт: виступ Грети Тунберг став треком у стилі death metal
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
13:50Відома фітоняшка показала звабливі форми у білизні (18+)
-
13:22Всього 4 дні: названа поширена причина набору ваги
-
12:50Ячмінь на оці: причини, симптоми, лікування та профілактика хвороби
-
12:29Брітні Спірс у крихітному топі розкритикували фанати: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
11:55Дієтологи назвали хліб, який можна їсти на дієтах
-
11:33Студент, який розважається на парах, став зіркою мережі: відео
-
11:15Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото
-
10:53Еко-готель у Норвегії, про який мріють туристи: яскраві фото
-
10:29Кінь БоДжек: трейлер фінального сезону серіалу для дорослих
-
09:55Цими продуктами не можна снідати
-
09:31Сексуальна Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів відвертим купальником (фото)
-
08:53Науковці зняли момент, в якому чорна діра розриває зірку: відео
-
08:32Mercedes створила нову сучасну модель з 120-річного авто: фото
-
14:17Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
-
12:00Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
-
08:15Погода в Україні 28 вересня: прийде відчутне потепління
- 27 вересня
-
21:28ТОП коротких серіалів, які можна подивитися на одному диханні
-
18:00Як змінювався Google за 21 рік свого існування: еволюція пошуковика у фото
-
16:31alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
-
13:37Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
-
10:28Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою
-
07:15Погода 27 вересня в Україні: потепління та грози
- 26 вересня
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше
-
12:40Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме