Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото

Наступив новий осінній сезон, який надихає на стильні зміни у гардеробі. Тому сьогодні ми у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповімо та покажемо, як чоловікам модно одягатися цієї осені. До твоєї уваги 15 ідей трендових луків, які ти оціниш.

Осінь – новий сезон, нові тренди, відмінний час, щоб внести зміни у свій гардероб. Тож які вони, модні чоловічі образи осіннього сезону 2019? Сьогодні ми покажемо тобі найактуальніші тренди і стильні образи. Ти обов'язково знайдеш для себе цікаву ідею нових луків на всі випадки життя. А також покажемо, які речі повинні бути в гардеробі у кожного чоловіка.

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І якщо ти ще досі не наважувався експериментувати зі стилем, то сьогодні наочно побачиш, як можна поєднувати, здавалося б, непоєднувані речі. Дізнаєшся, як зробити свій щоденний образ модним та оригінальним.

Модні осінні чоловічі образи

#1

Темно-коричневий шкіряний бомбер і сині завужені джинси у стилі 90-х – must have предмети в арсеналі прихильників розслабленого стилю. І чому б не додати в цей образ на кожен день трохи витонченості за допомогою коричневої шкіряного взуття та сорочки? Ідеальне поєднання.

#2

Якщо ти робиш ставку на комфорт і функціональність, тоді чорно-біла університетська куртка-бомбер і чорні завужені джинси – чудовий варіант для модного повсякденного чоловічого образу. Зробити лук елегантнішим допоможуть коричневі замшеві черевики челсі.

#3

Подібний ансамбль з сірої шкіряною косухи і чорних джинсів неважко повторити, а результат перевершить всі твої очікування. Чому б не додати в цей повсякденний лук трішки консерватизму за допомогою чорних шкіряних черевиків челсі?

#4

Приміряй на себе поєднання темно-синього пальта і темно-сірих звужених джинсів, і ти отримаєш модний невимушений чоловічий образ на кожен день. Якщо ти полюбляєш більш строгі луки і не проти додати сюди трохи класики, тоді як доповнення до цього ансамблю, варто вибрати сіре замшеве взуття.

#5

Чорна джинсова куртка і чорні завужені джинси міцно закріпилися в гардеробі сучасних чоловіків, допомагаючи створювати такі прості і водночас неймовірно стильні луки, які ніколи не набриднуть. Хотів би зробити образ трохи елегантнішим? Тоді як взуття до цього луку варто вибрати чорні шкіряні повсякденні черевики.

#6

Дует темно-синьо-білого светра з круглим вирізом і темно-синіх джинсів дозволить створить акуратний образ, а також "висловить" твій особистий стиль. Крім цього, у цей ансамбль на кожен день можна додати трішки вишуканості за допомогою коричневих замшевих класичних черевиків.

#7

Темно-синє довге пальто і блакитні завужені джинси прикрасять гардероб будь-якого сучасного чоловіка. Хочеш зробити ансамбль трохи елегантнішим? Тоді вибирай до цього луку класичне темне взуття.

#8

Біло-чорний худі і чорні спортивні штани – відмінне рішення для чоловіків, які завжди в русі. Якщо хочеш додати у цей образ нотку строгості, тоді тобі варто звернути увагу на білі низькі кеди.

#9

Якщо в одязі ти робиш ставку на зручність і функціональність, синя джинсова коротка дублянка і темно-сині порвані джинси – відмінний вибір для розслабленого повсякденного чоловічого образу. Такий лук нескладно пристосувати до повсякденних реалій, якщо завершити його світло-коричневими кросівками.

#10

Дует чорної шкіряній косухи і сірих класичних штанів допоможе виглядати у тренді, а також це підкреслить твою індивідуальність. Невимушеності та розслабленості у твій повсякденний образ додадуть кеди або ж кросівки світлих тонів.

#11

Попри те, що цей лук здається досить-таки консервативним, образ з сірого костюма у вертикальну смужку і білої класичної сорочки завжди буде до смаку джентльменам, який неодмінно полонить при цьому серця дам. Разом з цим образом вигідно виглядають чорні замшеві лофери з пензликами.

#12

Оливкова куртка в стилі мілітарі з камуфляжним принтом і темно-сині штани-чіноси – розглянемо цей ансамбль, якщо не боїшся опинитися в центрі уваги. Створити цікавий контраст з іншими складовими цього лука допоможуть білі низькі кеди.

#13

Якщо день тобі належить провести в русі, поєднання чорної шкіряної косухи і чорних звужених джинсів дозволить створити зручний ансамбль в повсякденному стилі. Любителі незвичайних луків можуть закінчити образ біло-чорними шкіряними низькими кедами, тим самим додавши в нього нотку ефектності.

#14

Якщо ти цінуєш зручність і практичність, спробуй таке поєднання коричневого довгого пальто і блакитних звужених джинсів. Збалансувати лук і додати в нього трохи класики допоможуть коричневі замшеві черевики челсі.

#15

Досягти комфорту в повсякденному невимушеному образі тобі допоможе оливковий світшот з принтом і сині завужені джинси – чудовий варіант для модного чоловічого ансамблю на кожен день. А щоб виглядати трохи ефектніше, можна завершити образ білими кедами або кросівками.

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