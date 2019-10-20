Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей

Джинси – один з найпопулярніших та найпрактичніших предметів гардероба у чоловіків. Тому сьогодні ми у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповімо про модні тенденції та які джинси носити у сезоні осінь-зима 2019-2020.

Джинси – невіддільний елемент від зручного повсякденного до класичного та офіційного образу кожного модника. Більш того, стилісти рекомендують сучасним чоловікам мати у себе в гардеробі кілька пар штанів з деніму, щоб мати можливість створювати цікаві луки на всі випадки життя. Сьогодні джинси носять в рамках ділового, спортивного, неформального і навіть вечірнього стилів, вибираючи модель відповідного кольору і фасону. Тож розповідаємо, які модні чоловічі джинси сезону осінь-зима 2019-2020 будуть в тренді.

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Основними ознаками модних чоловічих джинсів стане:

наявність підворотів;

відсутність зайвого декору (блискавки в непотрібних місцях, зайві шви, фурнітура і т.д.);

класичний синій колір;

прямий крій.

Джинси з підворотами

Штани з широкими "манжетами" – один з ключових трендів в джинсовій моді у новому осінньо-зимовому сезоні. Цей стиль нагадує романтичну епоху поганого хлопця Джеймса Діна, і зараз, на тлі любові дизайнерів до ретро, він як ніколи на хвилі. Окремо відзначимо практичність "підворотів". Конкретних вимог до їхньої висоти немає, а значить, можна просто купити джинси трохи довші, ніж ти звик, і витончено підвернути "зайву" частину.

Чорні джинси

Ковток повітря для любителів класики. Чорний колір вже який сезон не залишає категорію must have, тому, якщо ти купив такі джинси ще пару років назад, – сміливо одягай їх найближчої осені-зими. Це універсальний варіант, який підійде до будь-якого гардеробу. А крім того, стане практичною альтернативою синім і блакитним відтінкам.

Дизайнери рекомендують темні кольори для холодної пори року. Чорні та темно-сірі джинси гармонійно поєднуються з пальто, теплими піджаками, з теплим темним взуттям. Глибокий синій колір джинсів органічно виглядає з куртками спортивного стилю, кофтами і светрами грубої в'язки.

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Джинси з обрізаним низом

Так моделі стали модними і серед чоловічого населення. Буквально в минулому році в жіночій моді ця особливість стала дуже популярною, а тепер цей тренд активно перейняли й чоловіки, які хочуть бути завжди в тренді.

Вінтажні потерті джинси

Сучасна мода тяжіє до класики, і джинсовий її сегмент – не виняток. На хвилі – денім у стилі 90-х: міцний, брутальний, якому зносу немає. Вибирай класичні відтінки: індиго і вицвілий блакитний – в такому виконанні вінтажні потерті джинси виглядають найактуальніше.

Джинси точно по фігурі

Це одна з найскладніших у підборі модель, але й найбільш виграшна цього сезону. Джинси slim cut, які не обтягують ногу, даючи можливість комфортно одягнути під них високі черевики або чоботи. Але ось область від коліна і до стегна вимагає пильної уваги: тут джинси повинні сидіти як влиті. Без примірки не обійтися.

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