З чим носити чоловічий дощовик: 10 найкращих ідей у фото

Чоловічий дощовик – одяг, який здатний не тільки красномовно заявити про цікаву та унікальну особистість, але й захистити від проливного дощу. Сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, як і з чим поєднувати дощовик, щоб виглядати стильно. Зберігай ідеї, аби не загубити.

Зручний і практичний чоловічий дощовик є саме тим предметом гардероба, який виявиться незамінним помічником в похмуру погоду і не дозволить навіть рясним опадам обмежити вас у вільному пересуванні. Одягнувши його, ти можеш під дощем відправитися на роботу, в магазин або ж просто на прогулянку, не побоюючись намокнути і пошкодити одяг. Тож сьогодні ми підготували для тебе 10 найкращих образів з дощовик, які тобі стануть у пригоді.

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Порада! Вибираючи дощовик, важливо враховувати такі параметри як розмір, матеріал, компанію-виробника, а також фасон і модель. Так, збільшені розміри не тільки дозволять вільно і комфортно пересуватися, але й одягнути теплий одяг за потреби.

З чим носити чоловічий дощовик: 10 модних образів

#1

Попри те, що цей образ виглядає вельми стримано, ансамбль з темно-зеленого дощовика і темно-сірих вовняних класичних штанів завжди буде вибором сучасних джентльменів, неодмінно підкоряючи при цьому серця жіночої статі. Біле взуття додасть вигляду легкої недбалості і динамічності.

#2

Бежевий дощовик і сірі спортивні штани – чудова формула для втілення приємного і нехитрого образу. Білі низькі кеди – хороший варіант, щоб закінчити ансамбль.

#3

Образ з темно-сірого дощовика і темно-синіх звужених джинсів – найпростіший з можливих луків для активного вікенду. У поєднанні з цим ансамблем найбільш доречно виглядають чорно-білі низькі кеди з щільної тканини.

#4

Помаранчевий дощовик буде виглядати чудово в тандемі з чорними штанами-чіносами або ж незамінними джинсами. Створити красивий контраст з іншими предметами з цього образу допоможуть білі високі кеди з щільної тканини.

#5

Зручне поєднання червоного дощовика і темно-червоних штанів без сумнівів буде привертати увагу прекрасних дівчат. Темно-червоні шкіряні низькі кеди – ідеальний варіант, щоб завершити образ.

#6

Попри те, що цей ансамбль здається вельми витриманим, дует білого дощовика і чорних класичних штанів є постійним вибором сучасних джентльменів. У поєднанні з темно-коричневими шкіряними лоферами з пензликами такий образ виглядає особливо виграшно.

#7

Рожевий дощовик і чорні штани-чіноси – необхідні речі в гардеробі стильного сучасного чоловіка. Якщо хочеш додати до образу трішки строгості, тоді як взуття до цього лука варто вибрати темно-коричневі шкіряні оксфорди.

#8

Попри те, що цей лук здається досить витриманим, ансамбль зі світло-коричневого дощовика і чорних класичних штанів завжди буде подобатися джентльменам. Любителі сміливих поєднань можуть доповнити образ темно-коричневими замшевими черевиками.

#9

Поєднання жовтого дощовика і сірих штанів-чіносів – чудова ідея для створення чоловічого образа в елегантно-діловому стилі.

#10

Попри те, що це досить легкий лук, але поєднання зеленого дощовика і темно-синіх штанів припаде до смаку стильним чоловікам. Аби додати в цей ансамбль дещицю вишуканості, доповни образ яскравими гумовими чоботами.

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