Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик

З приходом осені доводиться замислюватися про те, як захистити себе від дощів. Але приємно радує те, що завдяки сучасним трендам водонепроникні плащі зараз виглядають стильно. Тож у щотижневі стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, як вибрати модний чоловічий дощовик.

Дощовик – річ абсолютно універсальна хоча б тому, що ти, в першу чергу, замислюєшся про його суть, а не про форму. Вибираючи водонепроникний плащ, ти орієнтуєшся не на принт і силует, а на наявність капюшона, зручних кишень і готовності опиратися вітрам. Але ж при цьому ця річ гардеробу може залишатися модною. Тож сьогодні ми розповімо тобі, який чоловічий дощовик вибрати цієї осені.

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Який вибрати чоловічий дощовик

Модні фасони і моделі

Куртка

Одна з найсучасніших моделей дощовика – укорочена. Якісні водонепроникні куртки можна носити хоч кожен день. Вони прекрасно вписуються в повсякденний стиль, поєднуючись з джинсами і короткими светрами. Така модель забезпечує хороший захист від дощу, особливо, будучи доповненою капюшоном на зав'язках.

Короткі дощовики підходять для людей, які ведуть активний спосіб життя або займаються спортом. Укорочені моделі дають більше свободи рухам.

Дощовик-куртка

Чоловій дощовик-куртка

Плащ

Водонепроникний плащ – це один з найпростіших варіантів дощовика. Як правило, плащі бувають або у вигляді пончо, або на ґудзиках. Перший варіант одягається через голову, що теж дуже зручно.

Довгі дощовики найкраще приховують тіло від дощу, забезпечуючи повноцінний захист.

Чоловічий плащ-дощовик

Чоловічий плащ-дощовик

Плащ-дощовик

Міський дощовик

Дуже стильно виглядає міський дощовик. Таке вбрання шиється з щільнішої тканини. Подібний плащ відмінно впишеться в міський образ сучасного чоловіка.

Сучасний дощовик для чоловіків

Дощовик для чоловіків

Як вибрати дощовик: на що звернути увагу

Розміри дощовика повинен бути більший, ніж звичний розмір твого верхнього одягу. Дощовик носиться поверх повсякденного одягу, тому він повинен бути досить вільним. Другий важливий момент – матеріал, з якого виготовлений водонепроникний плащ. Дощовик повинен бути дихаючим, щоб, захищаючи тіло від дощу, він не заважав повітрообміну. Зверни увагу на дощовики жовтого, синього і червоного кольорів. Такі наряди підійдуть сміливим чоловікам, які люблять бути в центрі уваги. Цікавий варіант – прозорий дощовик, який не зіпсує образ, захищаючи його від дощу.

Сучасні чоловічі дощовики підходять як для туристичного відпочинку, так і для повсякденного життя в місті. Вибирай для себе стильну і якісну модель, і ні легка мряка, ні проливні дощі не завадять тобі насолоджуватися приходом осені.

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