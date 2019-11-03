На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
- 83
З приходом осені доводиться замислюватися про те, як захистити себе від дощів. Але приємно радує те, що завдяки сучасним трендам водонепроникні плащі зараз виглядають стильно. Тож у щотижневі стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, як вибрати модний чоловічий дощовик.
Дощовик – річ абсолютно універсальна хоча б тому, що ти, в першу чергу, замислюєшся про його суть, а не про форму. Вибираючи водонепроникний плащ, ти орієнтуєшся не на принт і силует, а на наявність капюшона, зручних кишень і готовності опиратися вітрам. Але ж при цьому ця річ гардеробу може залишатися модною. Тож сьогодні ми розповімо тобі, який чоловічий дощовик вибрати цієї осені.
І ще: З чим носити джинси цієї осені: 15 стильних образів для чоловіків на всі випадки життя
Модні фасони і моделі
Куртка
Одна з найсучасніших моделей дощовика – укорочена. Якісні водонепроникні куртки можна носити хоч кожен день. Вони прекрасно вписуються в повсякденний стиль, поєднуючись з джинсами і короткими светрами. Така модель забезпечує хороший захист від дощу, особливо, будучи доповненою капюшоном на зав'язках.
Короткі дощовики підходять для людей, які ведуть активний спосіб життя або займаються спортом. Укорочені моделі дають більше свободи рухам.
Плащ
Водонепроникний плащ – це один з найпростіших варіантів дощовика. Як правило, плащі бувають або у вигляді пончо, або на ґудзиках. Перший варіант одягається через голову, що теж дуже зручно.
Довгі дощовики найкраще приховують тіло від дощу, забезпечуючи повноцінний захист.
Міський дощовик
Дуже стильно виглядає міський дощовик. Таке вбрання шиється з щільнішої тканини. Подібний плащ відмінно впишеться в міський образ сучасного чоловіка.
Як вибрати дощовик: на що звернути увагу
- Розміри дощовика повинен бути більший, ніж звичний розмір твого верхнього одягу. Дощовик носиться поверх повсякденного одягу, тому він повинен бути досить вільним.
- Другий важливий момент – матеріал, з якого виготовлений водонепроникний плащ. Дощовик повинен бути дихаючим, щоб, захищаючи тіло від дощу, він не заважав повітрообміну.
- Зверни увагу на дощовики жовтого, синього і червоного кольорів. Такі наряди підійдуть сміливим чоловікам, які люблять бути в центрі уваги. Цікавий варіант – прозорий дощовик, який не зіпсує образ, захищаючи його від дощу.
Сучасні чоловічі дощовики підходять як для туристичного відпочинку, так і для повсякденного життя в місті. Вибирай для себе стильну і якісну модель, і ні легка мряка, ні проливні дощі не завадять тобі насолоджуватися приходом осені.
Читайте також: Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
19:19У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
18:15Гороскоп на 4 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У мережі показали, як виглядає 10-річний гамбургер і картопля фрі
-
17:21Юрій Горбунов показав, як повеселився з Лесею Нікітюк: яскраві фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
16:30Дочка Потапа позувала в одному плащі
-
16:14Названі найбезпечніші країни Європи
-
15:51Влад Яма вразив шанувальників ефектним кадром з дружиною
-
15:31Популярний сайт з бронювання житла заборонив оренду будинків для вечірок
-
15:17Складено рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі
-
14:50Гаряча Даша Астаф'єва знялася у новій фотосесії 18+
-
14:40Леонардо Ді Капріо зустрівся з Гретою Тунберг
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:25Кожен чоловік хоче ці 4 речі у стосунках
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
13:46Названа головна психологічна помилка при схудненні
-
13:15Mini Cooper SE: названа вартість популярного електрокара
-
12:44Прості звички, які покращать ваші відносини з людьми
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
11:41Хаббл зняв "погляд галактики": це неймовірно
-
11:18Мішель Андраде показала гарячі фото з виступу
-
10:42У ДСНС оголосили попередження для українців
-
10:22У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
10:00Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
-
08:1310 корисних і необхідних лайфхаків при застуді
- 01 листопада
-
22:23Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців
-
19:45Ukraïner. The Movie: дивіться онлайн надихаючий фільм про Україну
-
18:00Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
-
14:27До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто
-
12:00ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
-
11:16Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
10:157 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом
-
07:16Погода в Україні 1 листопада: потепління близько
- 31 жовтня
-
22:55Найкращі пози в сексі, які принесуть користь офісним працівникам
-
20:15Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
-
17:45Плейлист нових пісень для осіннього вечора: ідеальна музика для настрою
-
16:007 порад для водіїв: як визначити биту машину
-
14:31Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця