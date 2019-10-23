Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)

Глядачі різного віку полюбляють серіали, а от дорослі кіномани особливо люблять сюжети насичені еротичними сценами. Ці серіали мають високі рейтинги та дуже популярні серед глядацької аудиторії.

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Блудлива Каліфорнія (Californication)

Фантастично відомий і успішний серіал каналу Showtime стверджує і наочно демонструє, що якщо ви письменник і у вас криза середнього віку, то у вас немає вибору, окрім як часто, багато і різноманітно займатися сексом з багатьма, різними жінками, імена яких ви, можливо, ніколи не згадаєте або навіть не впізнаєте. У перервах між цими самими жінками оточений натовпом ексцентричних персонажів (поліціянти, порнозірки, наркомани та менеджери середньої ланки) Хенк Муді намагається налагодити стосунки з цивільною дружиною і дочкою. І так, написати роман.

Гра престолів (Game of Thrones)

М'язисті варвари? Мініатюрні німфетки? Палкі юнаки? Владні королеви? Знайти свого героя в "Грі престолів" не складно, адже багатотомна сага Джорджа Мартіна творцями серіалу перенесена на екран з майже доскональною точністю. У будь-якому випадку ви точно звернете увагу на Тіріона Ланністера, персонажа Пітера Дінклейджа, найсексуальнішого карлика на телебаченні.

Частини тіла (Nip/Tuck)

Абсолютно разюче і професійне, і особисте життя двох пластичних хірургів в серіалі "Частини тіла". Втім, якщо з професійною частиною все більш-менш зрозуміло і передбачувано, то шквал насильства, садомазохізму, гомосексуального і бісексуального сексу в їхньому особистому житті може буквально знести дах. А ще питання трансгендерів і сцени інцесту. Насолоджуйтеся!

Молокососи (Skins)

Британський телеканал E4 буквально під мікроскопом вивчає непростий світ підлітків, фіксуючи переважно наркотики, взаємини в неповних сім'ях, розлади харчової поведінки, релігійні та гендерні пошуки. Хоча на розв'язання проблем часу майже не залишається: гормонально нестабільні дітлахи витрачають його в основному на секс. Іноді навіть вкрай цікаво поспостерігати за досить емоційно і повно поданими стражданнями красеня, мусульманина, гея, анорексички, діви та тусовщика, закоханого у свою викладачку, і зрозуміти, що на насправді не такі вже вони різні.

Справжня кров (True Blood)

Якщо мова заходить про вампірів і секс, то це про серіал "Справжня кров". Вампіри завжди були оточені аурою містичного еротизму, а в серіалі каналу HBO вона доведена до абсолюту. Бурхливі сцени чіпляють сильніше, ніж будь-яка найсміливіша фантазія в стилі "Сутінків". Солоденькі Едварди та Джейки уже не в моді.

Рим (Rome)

Сюжет серіалу "Рим" жорстокий і водночас неймовірно еротичний. Навіть історична правдивість часто приноситься в жертву сюжету. Але, не зважаючи на "обов'язкову програму" з типовими для часів Стародавнього Риму насильством і збоченнями, творцям цілком успішно вдається підтримувати непідробний інтерес до подій на екрані, костюми та батальні сцени радують і вражають.

Борджіа (The Borgias)

Серіал про епоху Відродження та сім'ї тата Олександра VI, вродженого Родріго Борджіа, був придуманий і знятий в Канаді, але швидко підхоплений американським Showtime. Ніколи ще католицизм не був настільки сексуальним. У ролі тата – літній, але повний сил Джеремі Айронс. Серіал повністю складається з палацових інтриг, віроломство, замовних вбивств і отруєнь, а персонажі пристрасно віддаються гріхам, блуду зокрема, – на тлі історичних декорацій і відомих за підручниками історії подій.

Тюдори (The Tudors)

Глянцевий серіал про абсолютно не глянсову епоху становлення Британської імперії. Може здатися, що розрахований він на дам, що зберігають честь до поважного віку, вже не мріють про казкового принца, але все ще марять про криноліни та лицарські манери. Однак всім безперечно варто поглянути на головну зірку серіалу – Джонатана Ріс-Майєрса в костюмах часів Генріха VIII. "Тюдори" цілком можна порівняти з "Римом" за рівнем надмірності, особливо у всьому, що стосується змов, інтриг, убивств та проміскуїтету.

Спартак (Spartacus)

"Спартак: Кров і пісок" – це жорстка і виразна розповідь про найзнаменитішого з римських гладіаторів. Спартака розлучили з любов'ю всього його життя і змусили виходити на арену, де смерть – краща розвага для натовпу. Багато крові, багато сексу на межі порно, але це красиво, заворожує, а в кадрі тільки красиві жінки й тільки брутальні чоловіки. Ймовірно, тому серіалу спочатку був привласнений ярлик "чоловічий серіал", але це не відштовхує, а, скоріше, навпаки.

Божевільні (Mad Men)

Відомий серіал про життя і долі рекламників 50-х. В одній із серій героїня задовольняє себе за допомогою пральної машинки, яка вібрує. Розмаху HBO або Showtime немає – вони б обов'язково розкрутили еротичну лінію в серіалі на повну, проте канал AMC залишає місце для фантазії. Особливий бонус: костюми 50-60-х років для тих, кого силуети в стилі нью-лук або ультракоротке міні призводять в захват.

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