На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
- 72
Глядачі різного віку полюбляють серіали, а от дорослі кіномани особливо люблять сюжети насичені еротичними сценами. Ці серіали мають високі рейтинги та дуже популярні серед глядацької аудиторії.
І ще: Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
Блудлива Каліфорнія (Californication)
Гра престолів (Game of Thrones)
Частини тіла (Nip/Tuck)
Молокососи (Skins)
Британський телеканал E4 буквально під мікроскопом вивчає непростий світ підлітків, фіксуючи переважно наркотики, взаємини в неповних сім'ях, розлади харчової поведінки, релігійні та гендерні пошуки. Хоча на розв'язання проблем часу майже не залишається: гормонально нестабільні дітлахи витрачають його в основному на секс. Іноді навіть вкрай цікаво поспостерігати за досить емоційно і повно поданими стражданнями красеня, мусульманина, гея, анорексички, діви та тусовщика, закоханого у свою викладачку, і зрозуміти, що на насправді не такі вже вони різні.
Справжня кров (True Blood)
Рим (Rome)
Борджіа (The Borgias)
Тюдори (The Tudors)
Глянцевий серіал про абсолютно не глянсову епоху становлення Британської імперії. Може здатися, що розрахований він на дам, що зберігають честь до поважного віку, вже не мріють про казкового принца, але все ще марять про криноліни та лицарські манери. Однак всім безперечно варто поглянути на головну зірку серіалу – Джонатана Ріс-Майєрса в костюмах часів Генріха VIII. "Тюдори" цілком можна порівняти з "Римом" за рівнем надмірності, особливо у всьому, що стосується змов, інтриг, убивств та проміскуїтету.
Спартак (Spartacus)
Божевільні (Mad Men)
Відомий серіал про життя і долі рекламників 50-х. В одній із серій героїня задовольняє себе за допомогою пральної машинки, яка вібрує. Розмаху HBO або Showtime немає – вони б обов'язково розкрутили еротичну лінію в серіалі на повну, проте канал AMC залишає місце для фантазії. Особливий бонус: костюми 50-60-х років для тих, кого силуети в стилі нью-лук або ультракоротке міні призводять в захват.
До теми: Приголомшливі детективні серіали з Європи
- 23 жовтня
-
22:50Ви здивуєтесь! Учені виявили, як віра у забобони впливає на здоров'я
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
21:51Ці продукти не можна залишати "на завтра"
-
21:1024 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Старі піаніно перетворили у стильні меблі: ідеї для декору
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
20:20Сексуальна Демі Роуз роздяглась посеред пустелі (фото 18+)
-
19:51Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
19:25Кохання назавжди: чоловіки яких знаків Зодіаку є однолюбами
-
19:00Святвечір – новий вихідний в Україні: коли треба відпрацювати 6 січня 2020
-
18:50Який чай варто пити, щоб краще працювати
-
18:26Гороскоп на 24 жовтня 2019: кому потрібно приділити увагу здоров'ю
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:49Мішель Обама показала, як жінкам правильно проводити час
-
17:24Дослідники шокували наслідками Хеловіна у Великобританії
-
16:51Юна мільярдерка показала спокусливе відео у білизні
-
16:20Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото
-
15:48У США чоловік кілька років був живою "пивоварнею"
-
15:35Авторитетне видання для чоловіків назвало найкрутіших батьків 2019 року
-
15:19Ця спеція допомагає продовжити молодість
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
14:52Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт
-
14:33Снігова королева: Ірина Шейк підкорила новою зйомкою
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
-
12:00Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
16:41Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
15:22В Україні змінили правила видачі водійських прав
-
12:09Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін
-
09:49Google створила просунутий диктофон для Android
-
07:15Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі
- 20 жовтня
-
21:50Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
-
19:25Учені з'ясували, чи справді раніше люди були щасливішими
-
17:50Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
-
14:50Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей