Юзік охороняє крісло Зеленського: у мережі з'явилося кумедні фото з Ради

Представника президентської партії, зокрема нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова, у народі відомого як Юзік, застали за охороною президентського крісла у залі Верховної Ради. Курйозні знімки опублікували у Facebook.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повинен прибути для розгляду законопроєкту про ринок землі. Знімки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

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Глава країни прибув до Верховної Ради після 9 ранку, проте відразу не відправився в зал. Він прийшов на фракцію "Слуга народу" і вмовляв депутатів голосувати за земельну реформу. А тим часом нардепа Юрія Корявченкова підловили у такій позі, ніби він охороняє крісло для Володимира Зеленського.

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