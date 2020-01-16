У мережі засміяли записи Гончарука: найкращі меми

Користувачів розсмішили "заяви" нібито прем'єра Гончарука про "туман у голові" і "профана в економіці".

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на "аудіозапис розмови" нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука про Президента Володимира Зеленського.

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Найбільше українців розсмішили нібито "слова Гончарука" про "туман у голові", "профана в економіці" та "індекс олів'є".

Нагадаємо, увечері 15 січня і вранці 16 січня в мережі з'явилися три аудіозаписи, на яких зафіксовано нібито голос Олексія Гончарука, де він спілкується з представниками НБУ. На записі глава Кабміну говорить, що він "повний профан в економіці".

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