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Названа вартість гектара землі після відкриття ринку
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Після відкриття ринку землі вартість одного гектара в Україні може встановитися на рівні 1,5 тисячі доларів.
Про це сказав генеральний директор ДП СЕТАМ Віктор Вишньов.
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За його словами, на сьогодні в держпідприємстві вже є розуміння, скільки має коштувати земля в Україні, на основі даних щодо оренди в областях. За його словами, лідером за вартістю землі є Кіровоградська область, де вартість оренди досягає 7 тисяч гривень за 1 га.
"Якщо швидко підрахувати мультиплікатор хоча б на десять років, будемо розуміти, скільки може коштувати земля в Україні. Середня 1,5 тис. доларів за гектар ми можемо легко розраховувати. Подивимося, що встановить Міністерство економіки для початку торгів", – сказав Вишньов.
Нагадаємо, аграрний комітет Верховної Ради презентував остаточну версію законопроекту про ринок землі. Документ передбачає, що ціна продажу паю не може становити менше від її нормативної грошової оцінки, а обмеження для купівлі землі в одні руки встановлено на рівні 10 тисяч гектарів.
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