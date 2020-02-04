Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Названа вартість гектара землі після відкриття ринку

  • 49
Продаж землі - фото 1
Продаж землі / expres

Після відкриття ринку землі вартість одного гектара в Україні може встановитися на рівні 1,5 тисячі доларів.

Про це сказав генеральний директор ДП СЕТАМ Віктор Вишньов.

І ще: Коли Україну засипле сніг: прогноз погоди на лютий 2020

За його словами, на сьогодні в держпідприємстві вже є розуміння, скільки має коштувати земля в Україні, на основі даних щодо оренди в областях. За його словами, лідером за вартістю землі є Кіровоградська область, де вартість оренди досягає 7 тисяч гривень за 1 га.

"Якщо швидко підрахувати мультиплікатор хоча б на десять років, будемо розуміти, скільки може коштувати земля в Україні. Середня 1,5 тис. доларів за гектар ми можемо легко розраховувати. Подивимося, що встановить Міністерство економіки для початку торгів", – сказав Вишньов.

Нагадаємо, аграрний комітет Верховної Ради презентував остаточну версію законопроекту про ринок землі. Документ передбачає, що ціна продажу паю не може становити менше від її нормативної грошової оцінки, а обмеження для купівлі землі в одні руки встановлено на рівні 10 тисяч гектарів.

Читайте також: Де дивитися українські канали онлайн: список безкоштовних платформ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • Вчора, 16:21
  • 287
Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
  • Вчора, 09:17
  • 2288
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1379
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна