Ювеліри створили кільце з лезом для самооборони: фотофакт

Американська ювелірна компанія Defender Ring створила кільце, в якому є гостре 5-міліметрове лезо. Його можна використовувати для самооборони.

Ювеліри сховали в кільце "зброю", яка може не тільки порізати або травмувати органи зору того, хто нападає, а й зібрати ДНК зловмисника. У компанії розповіли, що знімний ковпачок леза можна відкрутити за пару секунд. Під ним розміщений гострий 5-міліметровий клинок.

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Сама прикраса виготовлена з рожевого золота, срібла і нержавіючої сталі. Кільце з "сюрпризом" придумав Раян Лі після вбивства двох жінок, коли вони були на пробіжці.

Ювелір зазначив, що він сподівається, що його кільце додасть власниці відчуття безпеки. "Носіть Defender Ring, стискайте кулак і бийте зловмисника по очах, горлу або обличчі, щоб нанести глибоку колоту рану", – розповіли про використання прикраси представники компанії.

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