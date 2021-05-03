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Юрій Горбунов засвітив вагітний животик Каті Осадчої: телеведучі знову стануть батьками

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Юрій Горбунов та Катя Осадча - фото 1
Юрій Горбунов та Катя Осадча / instagram

Відомий український шоумен Юрій Горбунов, який незабаром знову стане батьком, показав вагітну Катю Осадчу з округлим животиком. Зіркова пара позувала на знімку у сонячній Туреччині.

Так, у кадрі, який Юрій Горбунов опублікував на своїй сторінці в Instagram, ведучий чуттєво обіймає дружину Катю Осадчу і ніжно цілує її. Своєю чергою ведуча засвітила немаленький животик в синьому купальнику з рожевими квітами.

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"Загадуйте бажання – вони обов'язково збуваються! Всім хороших великодніх свят!" – підписав знімок з вагітною дружиною Горбунов.

Привітали пару з майбутнім поповненням в сім'ї не тільки шанувальники, а й колеги по сцені. Так, Єфросиніна, Каменських, Сумська, Джамала, Цибульська та інші зірки українкою шоу-бізнесу залишили приємні коментарі під фото.

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