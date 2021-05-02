Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою

Українці у різних куточках світу 2 травня святкують Великдень, і зірки також не стали винятком з правил. У соцмережах знаменитості публікують фото з кошиками, крашанками та пасочками. Як відомі українці відзначають світле свято Пасхи – дивіться далі.

Великдень активно відзначають у соцмережах не лише звичайні українці, а й відомі, передає Радіо Maximum. Тому зібрали найяскравіші фото з пасочками від зірок.

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DZIDZIO привітав прихильників не лише яскравим фото з кошичком, а ще підготував гаївку.

instagram.com/dzidzio

Чарівна Леся Нікітюк також не могла не показати фото з кошиком. У такому ніжному образі білявку можна побачити не часто.

"Христос Воскрес! Всіх зі святом! Кожного яєчком цок-цок", – відзначила шоувумен.

instagram.com/lesia_nikituk

Співачка TAYANNA також показала свій святковий образ та привітала прихильників зі світлим святом.

instagram.com/tayanna_reshetnyak

Настя Каменських опублікувала миле фото разом з Потапом, а також показала свій великодній кошик.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Ведуча Лілія Ребрик не залишилась осторонь свята і поділилась сонячним фото зі своїм чоловіком.

https://www.instagram.com/p/COXTBkVBFwJ/

Суперблондинка Оля Полякова опублікувала стильне фото з доньками за чаюванням, привітавши прихильників з Великоднем.

"Вітаємо всіх зі Світлою Пасхою! Бажаємо вам смачних пасочок, рідних людей поряд і добрих, чистих думок", – зазначила зірка у коментарі.

instagram.com/polyakovamusic

"Вітаю всіх зі святом великої Пасхи! Хочу побажати міцності духу, побажати всім сил, удачі, кохання і хай це прекрасне свято принесе нам Божу благодать, принесе мир у наші домівки, принесе любов і щастя. Зі святом!", – долучилась до вітань і співачка Наталка Могилевська.

Подружжя Катерини Осадчою та Юрія Горбунова також зняло кілька фотографій з паскою. Нещодавно сімейство повідомило про те, що чекає третю дитину, тож отримало удвічі більше вітань.

"Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров’я, злагоди, миру і тільки гарних новин! Дякуємо всім за привітання! Людей Горбунових буде більше", – додала Осадча.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

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