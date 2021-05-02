Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою

  • 191
Як зірки святкують Пасху - фото 1
Як зірки святкують Пасху

Українці у різних куточках світу 2 травня святкують Великдень, і зірки також не стали винятком з правил. У соцмережах знаменитості публікують фото з кошиками, крашанками та пасочками. Як відомі українці відзначають світле свято Пасхи – дивіться далі.

Великдень активно відзначають у соцмережах не лише звичайні українці, а й відомі, передає Радіо Maximum. Тому зібрали найяскравіші фото з пасочками від зірок.

І ще: Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами

DZIDZIO привітав прихильників не лише яскравим фото з кошичком, а ще підготував гаївку.

instagram.com/dzidzio - фото 457791
instagram.com/dzidzio

Чарівна Леся Нікітюк також не могла не показати фото з кошиком. У такому ніжному образі білявку можна побачити не часто.

"Христос Воскрес! Всіх зі святом! Кожного яєчком цок-цок", – відзначила шоувумен.

instagram.com/lesia_nikituk - фото 457792
instagram.com/lesia_nikituk

Співачка TAYANNA також показала свій святковий образ та привітала прихильників зі світлим святом.

instagram.com/tayanna_reshetnyak - фото 457793
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Настя Каменських опублікувала миле фото разом з Потапом, а також показала свій великодній кошик.

instagram.com/kamenskux - фото 457794
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux - фото 457795
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux - фото 457796
instagram.com/kamenskux

Ведуча Лілія Ребрик не залишилась осторонь свята і поділилась сонячним фото зі своїм чоловіком.

https://www.instagram.com/p/COXTBkVBFwJ/ - фото 457798
https://www.instagram.com/p/COXTBkVBFwJ/

Суперблондинка Оля Полякова опублікувала стильне фото з доньками за чаюванням, привітавши прихильників з Великоднем.

"Вітаємо всіх зі Світлою Пасхою! Бажаємо вам смачних пасочок, рідних людей поряд і добрих, чистих думок", – зазначила зірка у коментарі.

instagram.com/polyakovamusic - фото 457799
instagram.com/polyakovamusic

"Вітаю всіх зі святом великої Пасхи! Хочу побажати міцності духу, побажати всім сил, удачі, кохання і хай це прекрасне свято принесе нам Божу благодать, принесе мир у наші домівки, принесе любов і щастя. Зі святом!", – долучилась до вітань і співачка Наталка Могилевська.

Подружжя Катерини Осадчою та Юрія Горбунова також зняло кілька фотографій з паскою. Нещодавно сімейство повідомило про те, що чекає третю дитину, тож отримало удвічі більше вітань.

"Христос Воскрес! Кожній родині бажаємо здоров’я, злагоди, миру і тільки гарних новин! Дякуємо всім за привітання! Людей Горбунових буде більше", – додала Осадча.

instagram.com/kosadcha - фото 457800
instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha - фото 457801
instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha - фото 457802
instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha - фото 457803
instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha - фото 457804
instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha - фото 457805
instagram.com/kosadcha

Читайте також: Привітання з Великоднем на українській мові

пропозиції партнерів
Новини