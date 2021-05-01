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Ведучого шоу Холостяк розкритикували за зайву вагу

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Григорій Решетник - фото 1
Григорій Решетник / instagram

Український ведучий Григорій Решетник постав перед шанувальниками в несподіваному образі. Вперше за довгий час він збрив бороду.

У своєму інстаграмі Гриша опублікував нове відео з відпочинку на Мальдівах, куди вирушив з дружиною Христиною і трьома дітьми.

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"Доброго ранку! Ну що, ви готові до прем'єри? Тоді ексклюзивно і спеціально для вас: Григорій Решетник без бороди. Ось так, поголився, рідні не впізнають, дружина каже: де чоловік? Але раз на рік можна, щоб засмагнути під сонечком. Мені здається добре", – розповів ведучий.

Багато фоловерів позитивно відреагували на зміни в стилі ведучого. Але деякі з них не втрималися від коментарів з приводу фігури і форми обличчя Решетника: "Відразу +10 кг", "Відпочинок на користь. Пора худнути", "Не впізнала, якийсь тут товстенький", "Григорій на відео такий пухкенький".

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