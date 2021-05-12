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Юрій Горбунов та Катя Осадча поділилися романтичним знімком на яхті

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Юрій Горбунов та Катя Осадча - фото 1
Юрій Горбунов та Катя Осадча / instagram

Українська зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають зараз у Туреччині. Проте телеведучі не забувають радувати шанувальників свіжими курортними фото.

Так, Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять незабутній час в Туреччині з синочком Іваном. Щаслива сім'я релаксує біля моря, розсікає на яхті та насолоджується природою. І ведучий опублікував в Instagram сонячне селфі з дружиною.

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Пара сфотографувалася крупним планом на яхті. Катя обіймає чоловіка і вони обидва дивляться в камеру та щасливо посміхаються. Атмосферності додає захід сонця.

"Дякую тобі, кохана, за диво!" – прокоментував Юрій знімок, додавши тег #чекаємодитину.

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