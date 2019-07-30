Юна екоактивістка перетне Атлантику на електричній яхті

16-річна Ґрета Тунберґ добереться на саміт ООН у США на електричній гоночній яхті, щоб знизити негативний вплив подорожей на довкілля.

"Добрі новини! Я приєднаюся до Саміту ООН зі зміни клімату в Нью-Йорку і в Сантьяго... Мені запропонували покататися на 18-метровому гоночному човні Malizia II. У середині серпня ми будемо плисти через Атлантичний океан з Великобританії в Нью-Йорк", – написала Ґрета. Подорож займе два тижні.

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Екоактивістка, чия одиночна акція протесту під шведським парламентом в минулому році викликала глобальний рух шкільних кліматичних страйків Fridays for Future, заявила, що візьме в школі академічну відпустку, щоб взяти участь в кліматичних самітах ООН.

Вони відбудуться 23 вересня в Нью-Йорку і 2-13 грудня в Сантьяго. Ґрета описала ці саміти як заходи, на яких "значною мірою буде вирішуватися наше майбутнє".

Спочатку Ґрета не знала, як добереться на саміт.

Він буде проходити на іншій стороні Атлантичного океану, – сказала вона. – І туди не ходять поїзди. А через те, що я не літаю через величезний негативний вплив авіації на клімат, це буде проблемою.

18-метрова яхта належить німецькому бізнесмену Герхарду Сенфту і спонсорується Yacht Club de Monaco. На своїй сторінці в Facebook клуб заявив, що для нього велика честь надати яхту для плавання Ґреті Тунберґ, щоб вона могла без викидів перетнути Атлантику. Яхта оснащена сонячними батареями і підводними турбінами, які виробляють електроенергію з нульовим викидом вуглецю.

Після Нью-Йорка, де Ґрета Тунберґ візьме участь у декількох мітингах і акціях протесту, дівчина планує відправиться на поїзді і автобусі на щорічну кліматичну конференцію ООН у Чилі з зупинками в Канаді, Мексиці й інших країнах.

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