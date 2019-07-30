На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Юна екоактивістка перетне Атлантику на електричній яхті
-
- 8
16-річна Ґрета Тунберґ добереться на саміт ООН у США на електричній гоночній яхті, щоб знизити негативний вплив подорожей на довкілля.
"Добрі новини! Я приєднаюся до Саміту ООН зі зміни клімату в Нью-Йорку і в Сантьяго... Мені запропонували покататися на 18-метровому гоночному човні Malizia II. У середині серпня ми будемо плисти через Атлантичний океан з Великобританії в Нью-Йорк", – написала Ґрета. Подорож займе два тижні.
І ще: Українці створили додаток, який допоможе очистити Карпати від сміття
Екоактивістка, чия одиночна акція протесту під шведським парламентом в минулому році викликала глобальний рух шкільних кліматичних страйків Fridays for Future, заявила, що візьме в школі академічну відпустку, щоб взяти участь в кліматичних самітах ООН.
Вони відбудуться 23 вересня в Нью-Йорку і 2-13 грудня в Сантьяго. Ґрета описала ці саміти як заходи, на яких "значною мірою буде вирішуватися наше майбутнє".
Спочатку Ґрета не знала, як добереться на саміт.
Він буде проходити на іншій стороні Атлантичного океану, – сказала вона. – І туди не ходять поїзди. А через те, що я не літаю через величезний негативний вплив авіації на клімат, це буде проблемою.
18-метрова яхта належить німецькому бізнесмену Герхарду Сенфту і спонсорується Yacht Club de Monaco. На своїй сторінці в Facebook клуб заявив, що для нього велика честь надати яхту для плавання Ґреті Тунберґ, щоб вона могла без викидів перетнути Атлантику. Яхта оснащена сонячними батареями і підводними турбінами, які виробляють електроенергію з нульовим викидом вуглецю.
Після Нью-Йорка, де Ґрета Тунберґ візьме участь у декількох мітингах і акціях протесту, дівчина планує відправиться на поїзді і автобусі на щорічну кліматичну конференцію ООН у Чилі з зупинками в Канаді, Мексиці й інших країнах.
Читайте також: Світовий рекорд: в Ефіопії за день висадили понад 350 мільйонів дерев і ось навіщо
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
21:50Цей літній продукт може врятувати від депресії
-
21:43Ці професії негативно впливають на роботу мозку
-
21:22Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль
-
21:14Ці популярні продукти можуть зіпсувати вам настрій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0031 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Американська історія жахів: вийшли нові промовідео серіалу
-
20:43Щоб почуватися відмінно: названо найкращі пози для сну
-
20:21Хрусткий яблучний штрудель з листкового тіста
-
20:13Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu
-
19:57Лікарі назвали продукти, на яких не слід економити
-
19:40Настя Каменських у стильному образі вирушила у відпустку
-
19:35Наомі Кемпбелл опублікувала архівне голе фото (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
19:25З якими чоловіками протипоказано зустрічатися жінкам різних знаків Зодіаку
-
19:07Науковці встановили справжній вік Місяця
-
18:56Учені придумали контактні лінзи, які наближають зображення
-
18:50Спокусниця Хайді Клум показала відверті фото у бікіні
-
18:40Найпотужніший клей втримав у повітрі величезну вантажівку: відео
-
18:25У моду повертаються джинси з 90-х: візьміть до уваги
-
18:15Гороскоп на 31 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Умілець запустив Apple CarPlay на Android-планшеті: відео
-
17:57Юна екоактивістка перетне Атлантику на електричній яхті
-
22:21Будьте обережні: ці секс-пози можуть стати причиною травм
-
19:32Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
-
17:21Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
-
16:30Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
07:14Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає
- 29 липня
-
22:10Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом