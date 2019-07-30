Світовий рекорд: в Ефіопії за день висадили понад 350 мільйонів дерев і ось навіщо

Влада країни відзначає, що це новий світовий рекорд по висадці дерев за такий короткий термін. А зробили це однієї вагомої причини – щоб боротися зі зміною клімату.

Влада Ефіопії вирішили боротися зі зміною клімату за допомогою масового висаджування дерев. За дванадцять годину було висаджено понад 353 мільйонів рослин.

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За даними ООН, на початку XX століття 35% території Ефіопії було покрито деревами. У 2000-х їх кількість впала до 4%. Ініціатива "Зелена спадщина" проводиться у тисячі міст по всій країні. Головна мета проєкту – висадити 4 мільярди рослин.

Оновлення про те, скільки дерев вже встигли висадити, у своєму твіттері публікує глава Міністерства інновацій і технологій Гетахун Мекурія. Главою ініціативи "Зелена спадщина" став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, який сам також посадив кілька дерев. Деякі державні установи сьогодні були закриті, щоб чиновники взяли участь в проєкт.

Також влада Ефіопії говорить про те, що, посадивши так багато дерев за день, вони встановили новий світовий рекорд. У 2016 році подібний рекорд був зафіксований в Індії: тоді 800 тисяч волонтерів за день посадили понад 50 мільйонів дерев.

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