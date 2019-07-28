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Сексуальна Слава Камінська прикрасила обкладинку глянцю: ефектне фото

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Як відомо, Слава Камінська недавно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром, з яким у співачки є двоє маленьких дітей. Попри такий непростий період в житті, красуня намагається залишатися позитивною і багато часу приділяє дітям, не забуваючи і про світське життя.

На своїй сторінці в Instagram Слава розбурхала фанів новими яскравими фото – як виявилося, вона прикрасила обкладинку і знялася у фотосесії для глянцевого журналу "Единственная".

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Для головного фото зірка приміряла бірюзовий наряд з довгими рукавами, а поверх нього – помаранчевий корсет, який підкреслив витончену талію Слави.

Виконавиця також показала ще один кадр з фотосесії. На ньому видно весь образ красуні – правда, ймовірно через світло або через надмірну обробку кадру він видається не бірюзовим, а ніжно-фіолетовим. На співачці – відверта сукня, а також піджак і корсет поверх нього, а на голові у співачки красується незвичайна шапочка в тон корсету. На фото дівчина закрила очі і щасливо посміхається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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