Юна донька Міли Йовович вразила схожістю з мамою

Евер Андерсон, 14-річна дочка Міли Йовович, пішла модельними стопами матері – дівчинка вперше стала обличчям модного бренду. Дебютним для неї став контракт з Miu Miu.

Днями Евер знялася для рекламного кампейну бренду Miu Miu, раніше уклавши з модним будинком контракт. Нові знімки з'явилися на сторінці мами красуні в інстаграмі.

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Шанувальники зазначили, що донька актриси та режисера Пола Андерсона дуже схожа на свою матір у цьому ж віці. Нагадаємо, сама Міла дебютувала на модельній ниві ще у дев'ять років, з'явившись на обкладинці журналу Lei. А у 12 років вона покинула школу, щоб зосередитись на своїй кар'єрі.

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