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Дружина українського телеведучого показала гарячі фото у шкіряному міні

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Христина Горняк - фото 1
Христина Горняк / instagram

Кохана телеведучого Володимира Остапчука – Христина – викликала справжній фурор у мережі. Красуня показала дуже спокусливий кадр!

У своєму інстаграмі нотаріуска розмістила фотографію, на якій позувала, сидячи на білому кубі, у чорній шкіряній сукні. Наряд підкреслив струнку фігуру зірки.

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"Якщо порушувати правила, то критика неминуча! Але, як на мене, то в цьому є свобода! Кого в мене тут більше, тих, хто живе за правилами соціуму, або тих, хто "дозволяє" бути собі невеликим порушником? Ану, зізнавайтеся!", – звернулася блогерка до фоловерів.

У відповідь приголомшені шанувальники засипали Христину компліментами. Зокрема, вони писали, що блогерка дуже сексуальна.

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