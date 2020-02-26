Юна Дочка Сінді Кроуфорд розбурхала мережу зухвалим образом у латексі: пікантні фото

Вісімнадцятирічна дочка Сінді Кроуфорд супермодель Кайя Гербер вийшла на подіум в шкіряному бюстгальтері. Пікантними знімками красуні поділилася фотохудожниця Софія Маламут на своїй сторінці в Instagram.

На знімках 18-річна Гербер позує разом з аргентинською супермоделлю Мікою Арганьяраз. Обидві красуні позують в чорних шкіряних бюстгальтерах з декоративною пряжкою посередині, тримаючись при цьому долонями за груди.

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Також моделі одягнені в латексні чорні спідниці-олівці з широкими ременями. У такому вигляді дочка Кроуфорд вийшла на подіум в Парижі під час модного показу бренду Yves Saint Laurent сезону осінь-зима 2020. Образ моделей доповнений масивними золотими прикрасами на шиї і вухах, а також високими латексними чобітьми на підборах.

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