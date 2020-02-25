Найкрасивіша жінка світу показала гарячі фото в ліжку (18+)

Відома модель Белла Хадід знову опинилась у центрі обговорень через пікантні фото без одягу. Дівчина з ідеальними формами та незвичайною вродою знає, як привернути увагу!

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 25,9 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Белла опублікувала серію кадрів без розкішних суконь, зачіски та макіяжу, а просто у банному рушнику і топлес прямісінько і ліжку. Тут дуже спекотно:

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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