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Юна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для реклами відвертої білизни

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Кайя Гербер - фото 1
Кайя Гербер / instagram

Дочка легендарної американської моделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер стала обличчям нової весняної колекції бренду Calvin Klein. Юна красуня позувала топлес, рекламуючи спідню білизну.

На свіжих спокусливих фото, які були опубліковані на сторінці компанії в Instagram, Кайя Гербер позує напівоголеною. 19-річна модель приміряла спідню білизну американського будинку моди, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру.

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Кайю сфотографували у різних ракурсах. Вона позує сидячи і напівлежачи, обіймає коліна руками і пильно дивиться в об'єктив фотокамери. Дочка Сінді Кроуфорд демонструє білосніжні вбрання від Calvin Klein і показує шанувальникам свої численні татуювання.

Юна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для реклами відвертої білизни - фото 453536

Юна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для реклами відвертої білизни - фото 453537

Юна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для реклами відвертої білизни - фото 453538

Юна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для реклами відвертої білизни - фото 453539

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