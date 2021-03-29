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Кохана Роналду Джорджина Родрігес блиснула формами у бікіні

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Модель Джорджина Родрігес поділилася пікантним знімком з передплатниками. Фоловери у захваті від форм красуні!

27-річна модель і наречена Кріштіану Роналду не тільки знімається для обкладинок глянцевих журналів, якими потім хвалиться в Instagram, але і підписує успішні контракти на співпрацю.

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Днями Родрігес показала фото, де була відображена в злитому купальнику з вирізом на грудях від бренду @effek. Схоже, модель стала обличчям нової пляжної колекції марки. Підписувати кадр дівчина не стала. Вона постала перед камерою з макіяжем на обличчі, розпущеним волоссям і з декількома перснями на пальцях.

Раніше Джорджина публікувала фото своєї нової обкладинки для журналу Sportweek, де була відображена у всій красі в чорному бікіні. До речі, цей журнал і інші зі своїми фото на обкладинках Родрігес взяла в подорож і хвалилася знімками в інстаграмі, сидячи в літаку.

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