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YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото)

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Образи зірок на YUNA-2021 - фото 1
Образи зірок на YUNA-2021

12 травня у київському Палаці "Україна" відбулася десята ювілейна церемонія Національної музичної премії YUNA. Українські зірки прийшли на захід у ефектних нарядах, а деякі з них були дуже відвертим. Представляємо добірку яскравих образів селебріті.

Цього вечора зірки порадували яскравими виступами. На сцені були: Monatik, The HARDKISS, ТНМК, Lida Lee, Без обмежень та KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров, Alina Pash, TVORCHI, Оля Цибульська, Олег Кензов, KAMALIYA, NIKITA LOMAKIN, Євген Хмара. Крім цього, перед глядачами зявилися Настя Каменських, Время и Стекло, alyona alyona та Jerry Heil, передає Радіо MAXIMUM.

До теми: YUNA 2021: оголошені переможці української музичної премії

Ведучим був Володимир Остапчук, а його співведучою – Маша Виноградова.

Проте, традиційно, перед початком грандіозного шоу YUNA-2021, яке організатори й артисти підготували для гостей вечора, зірки українського шоу-бізу пройшлися червоною доріжкою. Дивіться, які образи й перформанси підготували знаменитості цьогоріч.

Найкращі образи зірок на YUNA-20212

The HARDKISS

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459241

Анатолій Анатоліч

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459242

Monatik

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459243

Володимир Остапчук з дружиною Христиною

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459244

TVORCHI

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459245

Jerry Heil

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459246

Настя Каменських

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459247

Без обмежень

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459248

Артем Пивоваров

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459249

Ivan Navi

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459250

Камалія та Мохаммад Захур з доньками

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459240


Позитив

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459251

NIKITA LOMAKIN

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459252

Оля Цибульська

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459253

alyona alyona

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459254

ТНМК

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459255

Аліна Паш

YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото) - фото 459256

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