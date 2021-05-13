YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото)

12 травня у київському Палаці "Україна" відбулася десята ювілейна церемонія Національної музичної премії YUNA. Українські зірки прийшли на захід у ефектних нарядах, а деякі з них були дуже відвертим. Представляємо добірку яскравих образів селебріті.

Цього вечора зірки порадували яскравими виступами. На сцені були: Monatik, The HARDKISS, ТНМК, Lida Lee, Без обмежень та KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров, Alina Pash, TVORCHI, Оля Цибульська, Олег Кензов, KAMALIYA, NIKITA LOMAKIN, Євген Хмара. Крім цього, перед глядачами зявилися Настя Каменських, Время и Стекло, alyona alyona та Jerry Heil, передає Радіо MAXIMUM.

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Ведучим був Володимир Остапчук, а його співведучою – Маша Виноградова.

Проте, традиційно, перед початком грандіозного шоу YUNA-2021, яке організатори й артисти підготували для гостей вечора, зірки українського шоу-бізу пройшлися червоною доріжкою. Дивіться, які образи й перформанси підготували знаменитості цьогоріч.

Найкращі образи зірок на YUNA-20212

The HARDKISS

Анатолій Анатоліч

Monatik

Володимир Остапчук з дружиною Христиною

TVORCHI

Jerry Heil

Настя Каменських

Без обмежень

Артем Пивоваров

Ivan Navi

Камалія та Мохаммад Захур з доньками



Позитив

NIKITA LOMAKIN

Оля Цибульська

alyona alyona

ТНМК

Аліна Паш

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