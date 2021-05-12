Голосую за українські сідниці: Нікітюк завела мережу апетитними формами на пляжному фото

Українська шоувумен Леся Нікітюк недавно повернулася з Туреччини, де святкуючи дівич-вечір своєї подруги. Проте телеведуча продовжує радував своїх підписників архівними гарячими знімками з відпочинку.

Так, Леся Нікітюк опублікувала в Instagram спокусливі фото, на яких постала у суцільному білому купальнику, сидячи на підвішеному над водою гамаку. Літній образ Леді Ле доповнила солом'яним капелюшком і позувала, всівшись на колінах і спокусливо вигнувши спину.

І ще: Юлія Саніна вперше показала себе в бікіні: гарячі фото

При цьому красуня показала два варіанти одного і того ж кадру. На першому вона у редакторі трохи змінила свої форми, зробивши собі пишні сідниці, як у американської зірки Кім Кардашян. На другому ж знімку ведуча з'явилася без фотошопу.

У підписі Леся жартома зазначила, що це все результат крему від Кардашян: "Good morning.. На ніч намастилася кремом від Кім Кардашян і подивіться! У вас було таке?".

Читайте також: Ірина Шейк позувала оголеною у новому відео: 18+