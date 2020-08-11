Юлія Саніна і Тіна Кароль здивували кавером на хіт Тату

Спільна пісня ще й як здружила Тіну Кароль і Юлію Саніну. Після релізу треку Вільна співачки просто не розлий вода.

Співачки роблять один одному компліменти, зізнаються в симпатії в інтерв'ю, а нещодавно почали записувати жартівливі кавери.

І ще: Красиво чи занадто: абсолютно гола TAYANNA розділила прихильників на два табори (фото 18+)

Так, на фан-сторінці Кароль в інтернеті з'явилося відео, як артистки переспівали легендарний хіт t.A.T.u. "Нас не наздоженуть". У коментарях фоловери відзначили, що у жінок навіть сміх схожий. Ви тільки подивіться на цих талановитих красунь!

Днями Тіна Кароль позувала перед камерою в спокусливому образі, засвітивши шикарну фігуру. Фоловери у захваті від красуні! Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

Це цікаво: Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)