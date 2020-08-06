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Тіна Кароль звабила мережу нескінченними ніжками

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Співачка Тіна Кароль позувала перед камерою в спокусливому образі, засвітивши шикарну фігуру. Фоловери у захваті від красуні!

Відома українська співачка, тренер шоу Голос країни Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

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Так шанувальники знаменитості з її офіційного фан-клубу показали гарячий архівний кадр красуні, зроблений за лаштунками улюбленого танцювального шоу українців Танці з зірками в 2019 році. Артистка приміряла розкішну рожеву сукню з блискучими чорними вставками і глибоким декольте, засвітивши довгі ніжки і струнку фігуру.

Аудиторія красуні ламає голову, чи буде виконавиця в новому сезоні Танців, який почнеться вже зовсім скоро, адже Тіна Кароль і Юрій Горбунов незмінні ведучі проєкту вже більше 10 років. До слова, вже відомі нові учасники шоу: Олег Винник, Позитив (Олексій Завгородній), Alyona Alyona, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Сергій Танчинець, Сергій Мельник.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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