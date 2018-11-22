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YouTube тестує новий алгоритм показу рекламних роликів

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Рекламу на YouTube будуть показувати по-новому - фото 1
Рекламу на YouTube будуть показувати по-новому / Delfi

Відеосервіс YouTube повідомив про початок тестування нового формату реклами, покликаного забезпечити максимально комфортні для всіх умови.

Новий підхід має на увазі відмову від частих переривань роликів для демонстрації рекламних оголошень. Звичайно ж, Google не могла просто відмовитися від того, що є головним джерелом її прибутку. Розробники прийшли до висновку, що більш прийнятним для глядача буде показ двох рекламних оголошень безпосередньо перед відео, ніж рознесення цих роликів на початку та в середині ролика.

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Ми виявили, що скорочення частоти переривань відео призводить до покращення основних показників, включаючи ступінь залученості й ефективність реклами, – йдеться у повідомленні розробників.

Саме тому й починаються тестування рекламних блоків, які складаються з двох відео, які йдуть одне за одним. Звичайно ж, пропустити відео можна, якщо ця реклама не відповідає вашим інтересам.

YouTube тестує новий алгоритм показу рекламних роликів - фото 290589

В YouTube розраховують, що здвоєні блоки оголошень скоротять кількість перерв на рекламу під час перегляду на 40%. Іншими словами, реклами посередині відео стане вдвічі менше. А от рекламодавцям обіцяють зростання охоплення на 8-11%, а частота їх показу має збільшитися на 5-10%.

Спочатку новий формат з'явиться у веб-версії сервісу, а потім пошириться на мобільну та версію для телевізорів.

Зазначимо, що раніше YouTube вирішив збільшити обсяги реклами, яку неможливо пропустити. Створюється таке враження, що таким чином відеосервіс активніше підштовхує користувачів до придбання підписки YouTube Premium, яка дозволяє дивитися відео з YouTube без реклами. До слова, з минулого тижня вона доступна й для користувачів в Україні.

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Джерело: google
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