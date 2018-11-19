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Facebook запустив сайт для пошуку роботи

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Facebook також створить незалежну комісію з видалення контенту - фото 1
Facebook також створить незалежну комісію з видалення контенту / chroniclelive

Facebook розширює функціональність основної мережі. Компанія запустила новий сайт HR-напрямку, що дозволяє публікувати і переглядати вакансії.

По суті, це освітня платформа, де користувачі можуть не тільки знайти роботу або співробітника, але і отримати знання, яких не вистачає для просування кар'єрними сходинками.

І ще: Facebook дозволив користувачам видаляти повідомлення, надіслані у Messenger

Нові курси розділені на декілька напрямів. Тут можна знайти поради, як скласти успішне резюме. Також фахівці можуть навчити вас маркетингу, техніці інтерв'ю і програмування.

Раніше повідомлялося, що Facebook також створить незалежну комісію з видалення контенту. Наглядовий орган буде отримувати скарги на публікації, які, на думку заявників, мають образливий характер або розпалюють ненависть.

Читайте також: Facebook випустив аналог відомого музичного додатка TikTok

Джерело: chroniclelive
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