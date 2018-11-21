Google показуватиме, в яких додатках і скільки ви сидите

За допомогою інструмента Digital Wellbeing від Google можна відстежувати час використання додатків і обмежувати його.

Раніше цю функцію анонсували на Google I/O 2018.

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Функція Digital Wellbeing перекладається як "цифрове благополуччя", і дозволяє контролювати час, проведений в різних додатках, а також подивитися кількість розблокувань телефону і отриманих за добу повідомлень. Разом з цим є можливість обмежити час використання певної програми: після досягнення ліміту, додаток буде доступним для запуску тільки після його відключення.

Крім того, користувачі функції Wind Down ("відпочинок") можуть обмежувати вхідні повідомлення та переводити екран у чорно-білий (Grayscale) режим для нічного використання смартфона. Керування новою функцією з'явиться в налаштуваннях телефону.

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