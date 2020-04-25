You'll Never Walk Alone: 99-річний ветеран заспівав гімн Ліверпуля на підтримку медиків

99-річний капітан Том Мур, ветеран Другої світової війни, який збирав гроші для британських медиків, намотуючи кола по своєму саду, тепер ще й зірка пісенного чарту. Чоловік виконав гімн футбольного клубу "Ліверпуль" You'll Never Walk Alone.

Том Мур заспівав дуетом разом з музикантом Майклом Боллом трек You'll Never Walk Alone. Пісня стала дуже популярною і зробила ветерана найстарішим артистом, який коли-небудь очолював музичний чарт.

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Онуки не можуть повірити, що я в топі, – говорить капітан Мур.

Ролик записували дистанційно у додатку Zoom. Виконавцям підспівували лікарі, яким допоміг ветеран.

Нагадаємо, капітан Том Мур пообіцяв обійти свій 25-метровий сад 100 разів на честь свого 100-річного ювілею. Спочатку він хотів зібрати 1 тисячу фунтів для британської Національної служби охорони здоров'я, але благодійна ініціатива стала настільки популярною, що зараз пожертви складають вже понад 30 мільйонів фунтів.

Своє 100-річчя Том Мур святкує 30 квітня. 100 кіл у саду він вже пройшов достроково.

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