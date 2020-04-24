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У Нідерландах альпаки розважають людей на карантині: миле відео

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Альпаки розважають людей похилого віку - фото 1
Альпаки розважають людей похилого віку

Шість альпак відвідали літніх людей у будинку для престарілих у голландському місті Мідделбурзі. Тварини допомагають підняти настрій тим, хто вимушено сидить на карантині.

За один день альпаки відвідали три установи. Зазвичай тварин компанії Alpacas Zeelandia можна запросити для прогулянок по пляжу, а також для свят і пікніків.

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Тепер через карантин заходи не проводять, і керівництво компанії вирішило, що тваринам все одно потрібно спілкуватися і підтримувати форму. Так вони і вирішили відвідати будинки престарілих.

Альпака, яких звуть Альфа, Ада, Аафьє, Оренда, Амбер і Бонн, схоже, теж зраділи зустрічі. Деякі постояльці поспілкувалися з ними особисто, а деякі тільки подивилися через вікно, але цей візит точно підійняв їм настрій.

А ось чагарникам і фіалкам, які ростуть на території, навряд чи сподобалася ця зустріч: альпаки ними пообідали.

Протягом наступних двох тижнів тварини відвідають ще щонайменше десять будинків для людей похилого віку, щоб підтримати їх мешканців у період пандемії. Ця послуга безкоштовна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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