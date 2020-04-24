Том Хенкс підтримав хлопчика, якого звуть Корона: він отримав милий подарунок

8-річний школяр з Квінсленда, Австралія, якого звуть Корона Де Вріс написав актору Тому Хенксу листа, в якому повідомив, що його дражнять однокласники через співзвучне з коронавірусом ім'я. Актор підтримав хлопчика і навіть відправив йому подарунок.

Корона вирішив звернутися до голлівудської зірки, коли дізнався, що він і його дружина Ріта Вілсон перехворіли COVID-19.

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"Я чув по новинах, що ви і ваша дружина заразилися. Як ви зараз почуваєтеся? Мені подобається моє ім'я, але в школі мене дражнять "коронавірусом". Мене це сильно засмучує, і я дуже злюся", – написав він у листі.

Послання настільки зворушило Хенкса, що той вирішив підтримати хлопчика і подарувати йому свою друкарську машинку марки Corona, яку раніше показував в інстаграмі.

У відповідь актор написав:

"Дорогий друже Корона! Ми з дружиною були дуже раді отримати твій лист. Спасибі за те, що ти такий хороший друг, – друзі підтримують один одного у важку хвилину. Я бачив тебе по телевізору. Я вже повернувся додому в США і повністю одужав. Але від твого листа мені стало ще краще. Ти єдина людина з ім'ям Корона, яку я знаю, – як кільце навколо Сонця. Я думаю, тобі сподобається ця друкарська машинка. Я брав її з собою на Голд-Кост, а тепер відправляю її тобі. Попроси дорослих пояснити, як вона працює, і надрукуй мені відповідь".

Лист Том Хенкс написав на тій самій машинці, а нижче дописав від руки: "P. S. Тепер ми – друзі! Ще раз спасибі!"

Нагадаємо, що Том Хенкс повідомив, що вони з дружиною отримали позитивний результат тесту на коронавірус 12 березня. Лікарі припускають, що пара заразилася від однієї і тієї ж людини. 17 березня Тома і Риту виписали з лікарні.

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