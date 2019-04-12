Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені

Вчені наполягають на тому, що їжа найбільше впливає на стан здоров'я людей. Найкорисніші – свіжі овочі, фрукти та зелень. Дізнайтеся, чому її потрібно їсти щодня.

Для того, щоб продовжити молодість, бути здоровим, мати багато енергії, не потрібно докладати величезних зусиль. Достатньо споживати корисну їжу, яка насправді дуже доступна. Також не забувайте про зелень, яка чудово впливає на стан нашого організму.

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Зелень – єдиний вид їжі, який містить абсолютно всі поживні речовини, необхідні людині. Щоб отримати ці поживні речовини, необхідно розірвати міцні стінки клітин зелені – ретельно пережовуйте в кашу або хоча б подрібніть у блендері. Роздільне харчування. Зелень – це окрема від овочів категорія їжі, причому єдина, яку можна поєднувати з будь-якою їжею, не порушуючи принципів "роздільного харчування". Джерело білка. Зелень дуже багата білком – наприклад, один фунт, а це 454 г, зелених листових овочів містить більше білка, ніж рекомендовано в США для щоденного споживання. Незамінні амінокислоти. Всі зелені рослини мають у своєму складі 9 головних незамінних амінокислот. Зелені рослини містять білок у формі окремих амінокислот, причому нашому організму такі амінокислоти використовувати легше, ніж складні тваринні білки (ті, що створені організмом тварини, з тієї ж зелені, причому для своїх потреб, а не для наших). На відміну від тваринних протеїнів, білки зелені не призводять до виникнення раку. Клітковина. Зелень у великій кількості містить нерозчинну клітковину, яка вбирає токсини товстого кишківника як губка. Без неї повне очищення кишківника неможливо. Як наслідок, недостатнє споживання клітковини є однією з головних причин передчасного старіння людей. Гомеостаз. Джерело всіх необхідних людині поживних речовин – зелень. Вона якнайкраще живить ендокринну систему і таким чином сприяє регуляції гомеостазу. Гіпоацидність. Знижена кислотність шлункового соку порушує всмоктування поживних речовин, необхідних для здоров'я, що веде до хвороб. Регулярне вживання зелених коктейлів робить відчутний оздоровчий вплив, нормалізує концентрацію соляної кислоти шлункового соку. Хлорофіл – профілактика і лікування раку. Понад 75 років тому Отто Уарбург отримав Нобелівську премію, відкривши, що рак викликається ослабленим клітинним диханням, коли клітинам не вистачає кисню. Зелень багата хлорофілом. Хлорофіл багатий киснем. Численні наукові дослідження показують, що навряд чи існують захворювання, при яких не можна було б поліпшити стан за допомогою хлорофілу.

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