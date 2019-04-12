Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
- 33
Вчені наполягають на тому, що їжа найбільше впливає на стан здоров'я людей. Найкорисніші – свіжі овочі, фрукти та зелень. Дізнайтеся, чому її потрібно їсти щодня.
Для того, щоб продовжити молодість, бути здоровим, мати багато енергії, не потрібно докладати величезних зусиль. Достатньо споживати корисну їжу, яка насправді дуже доступна. Також не забувайте про зелень, яка чудово впливає на стан нашого організму.
І ще: 4 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- Зелень – єдиний вид їжі, який містить абсолютно всі поживні речовини, необхідні людині.
- Щоб отримати ці поживні речовини, необхідно розірвати міцні стінки клітин зелені – ретельно пережовуйте в кашу або хоча б подрібніть у блендері.
- Роздільне харчування. Зелень – це окрема від овочів категорія їжі, причому єдина, яку можна поєднувати з будь-якою їжею, не порушуючи принципів "роздільного харчування".
- Джерело білка. Зелень дуже багата білком – наприклад, один фунт, а це 454 г, зелених листових овочів містить більше білка, ніж рекомендовано в США для щоденного споживання.
- Незамінні амінокислоти. Всі зелені рослини мають у своєму складі 9 головних незамінних амінокислот.
- Зелені рослини містять білок у формі окремих амінокислот, причому нашому організму такі амінокислоти використовувати легше, ніж складні тваринні білки (ті, що створені організмом тварини, з тієї ж зелені, причому для своїх потреб, а не для наших).
- На відміну від тваринних протеїнів, білки зелені не призводять до виникнення раку.
- Клітковина. Зелень у великій кількості містить нерозчинну клітковину, яка вбирає токсини товстого кишківника як губка. Без неї повне очищення кишківника неможливо.
- Як наслідок, недостатнє споживання клітковини є однією з головних причин передчасного старіння людей.
- Гомеостаз. Джерело всіх необхідних людині поживних речовин – зелень. Вона якнайкраще живить ендокринну систему і таким чином сприяє регуляції гомеостазу.
- Гіпоацидність. Знижена кислотність шлункового соку порушує всмоктування поживних речовин, необхідних для здоров'я, що веде до хвороб. Регулярне вживання зелених коктейлів робить відчутний оздоровчий вплив, нормалізує концентрацію соляної кислоти шлункового соку.
- Хлорофіл – профілактика і лікування раку. Понад 75 років тому Отто Уарбург отримав Нобелівську премію, відкривши, що рак викликається ослабленим клітинним диханням, коли клітинам не вистачає кисню. Зелень багата хлорофілом. Хлорофіл багатий киснем. Численні наукові дослідження показують, що навряд чи існують захворювання, при яких не можна було б поліпшити стан за допомогою хлорофілу.
До теми: Ось як насправді потрібно варити каву
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
10:59SpaceX провела перший комерційний запуск надважкої ракети Falcon Heavy: відео
-
10:46Де найкраще: названо найпопулярніші місця у літаках
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
10:21В аеропорту Сінгапуру відкрили павільйон з водоспадом і п'ятиповерховим садом: відео
-
10:18Антитіла – HELLO: слухайте новий космічний альбом онлайн
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:51Солістка гурту KAZKA вразила шанувальників яскравим образом
-
09:32Дієтологи назвали найпоширенішу помилку під час дієт
-
09:15Як не платити за багаж в літаку: оригінальний спосіб заощадити
-
08:55Здивований кіт розвеселив мережу: відео
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
08:18Яку погоду очікувати 12 квітня в Україні
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
07:35Один в один: 6-річна блогерка перевтілюється у найвідоміших зірок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:14Катя Осадча порадувала підписників новим яскравим образом
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
22:53Дивіться, як 600-сильний Jaguar XE встановлює рекорд треку в Дубаї
-
22:23Спорт або гроші: що робить людей щасливішими?
-
21:5215-річний тенісист побив рекорд самого Рафаеля Надаля
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
21:24Чому шкідливо часто дивитися на себе в дзеркало
-
21:12Науковці назвали приховану небезпеку морської солі
-
21:0112 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51В Японії з'явилася незвичайна залізнична станція
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно
-
14:10Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
-
11:05Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
- 09 квітня
-
22:15Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х
-
21:20Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів