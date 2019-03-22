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Ось як насправді потрібно варити каву
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Випити горнятко кави на сніданок – ранковий ритуал для багатьох поціновувачів цього напою. Дізнайтеся, як правильно його варити.
З розчинною кавою усе зрозуміло: потрібно залити водою і все, можна пити. А заварну каву приготувати можуть не всі.
І ще: Типові помилки під час вибору вина
Процес приготування кави:
- Насипте потрібну кількість кави в турку.
- Додайте трішки води. Розмішайте збовтуючи (не використовуйте ложки). Це потрібно, щоб кава не утворила суцільну грудку.
- Додайте ще трішки води. Повторіть помішування.
- Далі долийте вже стільки води, скільки вам потрібно.
- Поставте турку на найменший вогонь. Якщо у вас індукційна плита і вона має, наприклад, поділки потужності від 1 до 9, то поставте на 5. На газовій плиті має бути настільки маленький вогонь, наскільки це можливо.
- Коли у кави підніметься пінна шапочка і вона готова тікати з турки, тоді знімайте. Правильно зварена кава буде тримати пінку 30 хвилин, навіть коли остигне.
- На дно горнятка можна покласти кардамон, попередньо роздушений лезом ножа.
- Заливайте каву у горнятко.
- Коли кава трохи охолоне, то можна додати мед, корицю, кокосове молоко.
До теми: Чому не можна зловживати омлетами: пояснюють вчені
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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