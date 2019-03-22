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Ось як насправді потрібно варити каву

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Як правильно варити каву - фото 1
Як правильно варити каву

Випити горнятко кави на сніданок – ранковий ритуал для багатьох поціновувачів цього напою. Дізнайтеся, як правильно його варити.

З розчинною кавою усе зрозуміло: потрібно залити водою і все, можна пити. А заварну каву приготувати можуть не всі.

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Процес приготування кави:

  1. Насипте потрібну кількість кави в турку.
  2. Додайте трішки води. Розмішайте збовтуючи (не використовуйте ложки). Це потрібно, щоб кава не утворила суцільну грудку.
  3. Додайте ще трішки води. Повторіть помішування.
  4. Далі долийте вже стільки води, скільки вам потрібно.
  5. Поставте турку на найменший вогонь. Якщо у вас індукційна плита і вона має, наприклад, поділки потужності від 1 до 9, то поставте на 5. На газовій плиті має бути настільки маленький вогонь, наскільки це можливо.
  6. Коли у кави підніметься пінна шапочка і вона готова тікати з турки, тоді знімайте. Правильно зварена кава буде тримати пінку 30 хвилин, навіть коли остигне.
  7. На дно горнятка можна покласти кардамон, попередньо роздушений лезом ножа.
  8. Заливайте каву у горнятко.
  9. Коли кава трохи охолоне, то можна додати мед, корицю, кокосове молоко.
Ось як насправді потрібно варити каву - фото 315842

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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