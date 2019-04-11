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4 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин

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4 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин - фото 1

Набридли стандартні страви на сніданок або хочеться здивувати гостей цікавим рецептом, проте не витрачати багато часу на приготування? Ми підготували для вас підбірку швидких та смачних сніданків.

Ранкове меню може бути дуже різноманітним: макарони, картопля, салати, тушкована капуста з м'ясом тощо. Подекуди ми їмо те, що є у холодильнику і не переймаємося цим. Проте інколи хочеться зранку чогось особливого. Читайте далі та готуйте на здоров'я за цими рецептами!

І ще: Фритата без яєць: смачний та швидкий рецепт

Сніданок повинен бути ситним, адже зараз такий шалений ритм життя, що ніколи не знаєш, коли зможеш поїсти наступного разу.

Бутерброди з яйцем та гуакамоле

Тут все просто до непристойності. Смажите звичайну яєчню. Поки яйця готуються, швиденько робите соус гуакамоле (авокадо, цибуля, часник, помідори, перець чилі, сіль, перець, лимон). Коли все буде готово, змащуєте хліб зеленою масою, зверху викладаєте яєчню. Хліб краще брати свіжий. Як варіант, його можна обсмажити на сухій сковороді – так він швидко стане свіжим і хрустким.

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Фарширований хліб

З вчорашніх булочок видаляєте м'якуш (його не викидайте, з нього виходять чудові панірувальні сухарі). У отвори наливаємо улюблений соус, викладаємо дрібно порізані овочі, ковбасу або шинку. Присипаємо зеленню і тертим сиром і відправляємо в розігріту духовку на 15 хвилин. Якщо є бажання, то овочі й ковбасу можна залити яйцями.

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Піца без тіста

Один середній кабачок або цукіні потрібно натерти на дрібній терці. Додайте 3-4 яйця (субстанція не повинна бути сильно щільною), сіль, перець за смаком. Добре вимішайте. Вливайте "тісто" на розпечену і змащену олією сковороду. У вас повинен утворитися млинець, який обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Коли він буде готовий, то перекладіть його на застелене пергаментом деко. Далі викладайте начинку (ковбаса, шинка, порізані овочі, можна розбити пару яєць зверху). Присипте дрібно рубаною зеленню і тертим сиром. Далі ставимо в нагріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

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Солодкі грінки

У глибокій тарілці змішайте цукор і мелену корицю. У другу глибоку тарілку налийте трохи молока. Вчорашній хліб наріжте невеликими шматочками. Вмочуєте його в молоко, потім – в суміш кориці та цукру. Обсмажте в невеликій кількості олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Або запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 10-15 хвилин.

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До теми: Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів

Джерело: kotletka
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