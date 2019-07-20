Їжте ці продукти й у вас не буде проблем зі шкірою

Можна їсти, щоб було не тільки смачно, але й допомагало залишалися довше молодими та красивими. Ми підготували для вас список продуктів, які позитивно впливають на шкіру та роблять її гарною і здоровою.

Чим їстівним порадувати не тільки себе, але і свою шкіру? Зберігайте, щоб не загубити!

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Для сухої та чутливої ​​шкіри важливий особливий догляд. Збільште у своєму раціоні продукти багаті на омега-3 жирні кислоти. Вони зроблять шкіру більш еластичною, пружною, зволожать її та додадуть шкірі сяяння:

Насіння льону

Насіння конопель

Насіння Чіа

Волоські горіхи

Кедрові горіхи

Авокадо

Брюссельська капуста

Шпинат

Для жирної та схильної до запалень шкіри додайте продукти, які мають антиоксиданти з протизапальними властивостями:

Зелень і всі види капусти

Хрін

Імбир

Базилік

Куркума

Всі види ягід

Крім перерахованих продуктів, включіть у свій раціон продукти багаті на вітамін А, які сприяють зменшенню шкірного сала:

Зелені овочі

Листова капуста

Шпинат

Морква

Гарбуз

Манго

Диня

Не забувайте про водний баланс, який грає найважливішу роль в очищенні не тільки шкіри, але і всього організму. Якщо у вас вже є серйозні проблеми зі шкірою такі як: запалення і почервоніння, акне, прищі тощо, то тут необхідний комплексний підхід.

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