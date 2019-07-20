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Їжте ці продукти й у вас не буде проблем зі шкірою

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Їжте ці продукти й у вас не буде проблем зі шкірою - фото 1

Можна їсти, щоб було не тільки смачно, але й допомагало залишалися довше молодими та красивими. Ми підготували для вас список продуктів, які позитивно впливають на шкіру та роблять її гарною і здоровою.

Чим їстівним порадувати не тільки себе, але і свою шкіру? Зберігайте, щоб не загубити!

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Для сухої та чутливої ​​шкіри важливий особливий догляд. Збільште у своєму раціоні продукти багаті на омега-3 жирні кислоти. Вони зроблять шкіру більш еластичною, пружною, зволожать її та додадуть шкірі сяяння:

  • Насіння льону
  • Насіння конопель
  • Насіння Чіа
  • Волоські горіхи
  • Кедрові горіхи
  • Авокадо
  • Брюссельська капуста
  • Шпинат

Для жирної та схильної до запалень шкіри додайте продукти, які мають антиоксиданти з протизапальними властивостями:

  • Зелень і всі види капусти
  • Хрін
  • Імбир
  • Базилік
  • Куркума
  • Всі види ягід

Крім перерахованих продуктів, включіть у свій раціон продукти багаті на вітамін А, які сприяють зменшенню шкірного сала:

  • Зелені овочі
  • Листова капуста
  • Шпинат
  • Морква
  • Гарбуз
  • Манго
  • Диня

Не забувайте про водний баланс, який грає найважливішу роль в очищенні не тільки шкіри, але і всього організму. Якщо у вас вже є серйозні проблеми зі шкірою такі як: запалення і почервоніння, акне, прищі тощо, то тут необхідний комплексний підхід.

До теми: Медики назвали найнебезпечніші літні продукти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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