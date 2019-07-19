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Дієтологи спростували міф про кавунову дієту

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Надмірне вживання кавуна призведе до набору ваги - фото 1
Надмірне вживання кавуна призведе до набору ваги / Pexels

Влітку дуже актуальними стають кавунові дієти. Однак лікарі-дієтологи вважають по-іншому: схуднення і кавуни речі майже несумісні.

Дієтологи дали свої рекомендації щодо вживання кавунів. Особливо, з метою схуднути. Робити цього не потрібно, вважають лікарі. Попри користь кавуна як джерела вітамінів і мінералів, його даремно вважають продуктом для схуднення.

І ще: Як обрати кавун без нітратів: головні секрети

За словами фахівців, вживання кавуна, особливо надмірне, навпаки, призведе до набору ваги. Все через високий глікемічний індекс плода, який провокує викид цукру в крові і інсуліну. А це у свою чергу призводить до відкладення жиру.

При цьому лікарі дали рекомендацію з поїдання кавуна з метою схуднення або нівелювання стрибка цукру в організмі. Вони радять їсти кавун вприкуску з хлібом або цільнозерновими хлібцями, щоб він всмоктувався повільно і не призводив до різкого викиду глюкози в кров.

Дієтологи спростували міф про кавунову дієту - фото 342113

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Джерело: healthywomen
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