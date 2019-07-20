Медики назвали найнебезпечніші літні продукти

Варена кукурудза, креветки, трубочки з кремом і тортики, а ще молочні продукти, фастфуд і перекуси у кафе – все це в спеку перетворюється зі смачного обіду на потенційну загрозу.

Найбільше, зі слів медиків, скаржаться люди на страви з соусами, грибами або ягодами.

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При цьому багато хто просто не знає, як виявити зіпсовані продукти. Влітку, через сильну спеку, деякі продукти, які взимку українці без остраху купують в замороженому вигляді, стають причиною масових отруєнь, адже швидко псуються і в них розмножуються небезпечні бактерії.

Експерти рекомендують бути особливо обережними з креветками, рибою, вафельними тортиками і трубочками, молочними продуктами, сирим і в'яленим м'ясом.

За словами фахівців, неправильне зберігання продуктів – головна причина отруєнь. В кафе і кулінаріях варто уникати страв з соусами. Салати, піцу й інше бажано теж не купувати.

Харчове отруєння може супроводжуватися не лише болем у животі

Підхопити кишкову інфекцію можна і вдома. Щоб цього не сталося, рибу і м'ясо потрібно піддавати якісній термічній обробці. Якщо річкову рибу, курятину або свинину недосмажити або недопекти, можна швидко опинитися в лікарні. Тому, якщо ви відчули симптоми харчового отруєння, негайно звертайтеся до лікаря.

А ще при отруєнні потрібно пити сорбенти і не допускати зневоднення, адже останнє небезпечне своїми наслідками: судомами і запаленням всього організму, і статися це може протягом кількох годин після смакування улюбленими стравами.

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