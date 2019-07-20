Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Медики назвали найнебезпечніші літні продукти

  • 47
Особливо небезпечна – їжа на пляжах - фото 1
Особливо небезпечна – їжа на пляжах

Варена кукурудза, креветки, трубочки з кремом і тортики, а ще молочні продукти, фастфуд і перекуси у кафе – все це в спеку перетворюється зі смачного обіду на потенційну загрозу.

Найбільше, зі слів медиків, скаржаться люди на страви з соусами, грибами або ягодами.

І ще: Як правильно зберігати продукти: поради медиків

При цьому багато хто просто не знає, як виявити зіпсовані продукти. Влітку, через сильну спеку, деякі продукти, які взимку українці без остраху купують в замороженому вигляді, стають причиною масових отруєнь, адже швидко псуються і в них розмножуються небезпечні бактерії.

Експерти рекомендують бути особливо обережними з креветками, рибою, вафельними тортиками і трубочками, молочними продуктами, сирим і в'яленим м'ясом.

За словами фахівців, неправильне зберігання продуктів – головна причина отруєнь. В кафе і кулінаріях варто уникати страв з соусами. Салати, піцу й інше бажано теж не купувати.

Харчове отруєння може супроводжуватися не лише болем у животі - фото 342176
Харчове отруєння може супроводжуватися не лише болем у животі

Підхопити кишкову інфекцію можна і вдома. Щоб цього не сталося, рибу і м'ясо потрібно піддавати якісній термічній обробці. Якщо річкову рибу, курятину або свинину недосмажити або недопекти, можна швидко опинитися в лікарні. Тому, якщо ви відчули симптоми харчового отруєння, негайно звертайтеся до лікаря.

А ще при отруєнні потрібно пити сорбенти і не допускати зневоднення, адже останнє небезпечне своїми наслідками: судомами і запаленням всього організму, і статися це може протягом кількох годин після смакування улюбленими стравами.

Читайте також: Чому медики не радять їсти морозиво влітку?

Джерело: Med2
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
  • 18 липня, 11:30
  • 378
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 694
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1621902
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа