Їсти після шостої вечора – корисно: дієтологи

Дієтологи запевняють, що заборона їсти після 18:00 може привести до багатьох захворювань, в основному, пов'язаних зі стравоходом і шлунком. За їх словами, як правило, люди, які забороняють собі їсти після шостої вечора, страждають виразками та гастритами.

Експерти відзначають, що нічні перекуси дуже корисні. Треба тільки знати, які продукти можна вживати після 18:00, кажуть вони.

І ще: Цей смачний напій може зміцнити ваш імунітет восени

Фахівці також говорять, що відмовлятися від вечері задля дієт – це марна і, більш того, шкідлива справа, коли людина шкодить собі сама. За їх словами, в результаті таких відмов можна заповнити зайву вагу та "заробити" багато хвороб.

При таких відмовах, кажуть лікарі, наш організм переходить в економічний режим. Виходить, що все, що ви з'їдаєте протягом дня, накопичується в організмі, щоб "повечеряти". Відтак наш організм накопичує жири про запас, щоб вечеря відбулася.

Фахівці кажуть, що вечеряти можна за три години до сну. Головне, щоб вранці організм вже перетравив цю їжу, і його знову можна було заповнити їжею.

Перед сном можна з'їсти жменю горіхів

Дієтологи кажуть, що найкраще для нічних перекусів підійдуть продукти, які містять триптофан. За їхніми словами, ця речовина містить меланін і серотонін – речовини, що сприяють здоровому сну. Це такі продукти, як сир або горіхи. Тільки, відзначають дієтологи, необхідно вживати горіхи, які містять найменшу кількість жирних речовин. Вони рекомендують їсти на ніч мигдаль, волоський горіх, кеш'ю, фісташки, кедрові горішки.

При цьому фахівці відзначають, що горіхи для перекусів вночі повинні бути не обсмажені і не в глазурі. З фруктів на нічному столі фахівці рекомендують цитрусові і яблука. Також, за їхніми словами, можна перекусити ананасом або манго.

Фахівці навіть рекомендують перекушувати перед сном. Вони кажуть, що в цей час підвищується секреція шлункового соку.

Читайте також: Чому корисно додавати до страв гострі спеції