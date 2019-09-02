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Чому корисно додавати до страв гострі спеції

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Додавайте гострі спеції до улюблених страв - фото 1
Додавайте гострі спеції до улюблених страв

Гострі спеції не тільки покращують смак їжі, вони також мають цілющі властивості. Зокрема, їх вживання корисне як профілактика гіпертонії та ракових захворювань. Більше читайте далі!

Чому бажано додавати до свого раціону гострі спеції?

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Стабілізують артеріальний тиск. Кілька наукових досліджень показали, що речовина зі складу пекучого перцю, капсаїцин, збільшує вміст оксиду азоту в крові, а це, у свою чергу, запобігає розвитку запалення в організмі і регулює артеріальний тиск. Найшвидше серед спецій тиск знижує каєнський перець.

Сприяють втраті зайвої ваги. Встановлено, що капсаїцин здатний збільшувати швидкість метаболізму у вісім разів – таким чином він змушує тіло спалювати більше жиру для вироблення енергії. Крім того, помічено, що люди, які охоче використовують гострі приправи, їдять в цілому менше, а також часто віддають перевагу низькокалорійній їжі.

Гостра їжа позитивно впливає на здоров'я - фото 351996
Гостра їжа позитивно впливає на здоров'я

Оздоровлюють серце. За даними, опублікованими в журналі Американського хімічного товариства, капсаїцин допомагає зменшити накопичення холестерину, а також має властивість блокувати дію гена, що викликає звуження артерій. Завдяки цьому збільшується приплив крові до серця, поліпшується його живлення, що сприятливо позначається на роботі міокарда.

Захищають від розвитку раку. Багато вчених вважають, що капсаїцин – потужний профілактичний засіб, який запобігає розвитку пухлин кишківника. Згідно зі статтею в The Journal of Clinical Investigation, перець чилі здатний пригнічувати кишкові пухлини, а також допомагає продовжити життя при вже наявній хворобі. Також проводилися дослідження, які показали, що капсаїцин, який міститься в перці, здатний сповільнювати розвиток раку легенів.

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Джерело: medikforum
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