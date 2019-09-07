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Цей смачний напій може зміцнити ваш імунітет восени

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Восени особливо корисно пити какао - фото 1
Восени особливо корисно пити какао

Зміцненню імунітету може сприяти звичайне какао. За даними лікарів, цей напій має високий вміст вітаміну D і це одна з причин, чому він так позитивно впливає на імунітет.

На початку осені дуже часто нас навідують різні простудні захворювання, особливо це стосується людей з низьким імунітетом, а також дітей. З'являється нежить. Лікарі розповіли, як можна позбутися нежиті за допомогою звичайного какао-порошку.

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Медики не просто так називають какао найдієвішим засобом від простудних захворювань. Цей напій здатний відновити захисні сили організму в короткий час.

Спеціально для цього медики провели низку досліджень, які підтвердили їхню впевненість у захисній силі цього порошку. Як з'ясувалося в порошку какао містяться вітаміни, в тому числі вітамін D, які борються з розповсюджувачами вірусів.

Лікарі відзначають. що саме восени та взимку в організмі проявляється дефіцит цього вітаміну, а вживання какао знижує ризик дефіциту, а також захищає імунну систему людини.

Какао не лише підніме настрій, а й зміцнить імунітет - фото 353137
Какао не лише підніме настрій, а й зміцнить імунітет

За словами фахівців, какао слід вживати як у вигляді напою, так і у вигляді звичайного шоколаду. Як правило, какао додають до випічки або використовують у вигляді окремого продукту. Головне, зазначають фахівці, щоб вміст какао становив не менше 70% у продукті.

Дуже багато какао, відзначають фахівці, міститься в гіркому шоколаді. Вони радять на добу з'їдати не менше 40 грамів цього шоколаду.

Більш того, підкреслюють вони, це не тільки заповнить вміст вітаміну D, але і зможе підвищити концентрацію уваги, що дуже актуально для учнів шкіл і студентів.

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Джерело: medikforum
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