Їсти не за дві години до сну: науковці шокували заявою

Зовсім не обов'язково їсти за дві години до сну / Greatist

Немає абсолютно жодної необхідності робити паузу між вечерею і відходом до сну, оскільки це не приносить ніякої користі здоров'ю. До такого цікавого висновку прийшли японські дослідники.

Всі ми не раз чули рекомендації про те, що на ніч їсти не можна, а між останнім прийомом їжі та відходом до сну має пройти не менше двох-трьох годин. Однак пізній прийом їжі зовсім не є таким шкідливим для здоров'я.

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Японські вчені з'ясували, що рекомендовані двогодинні перерви між вечерею і сном ніяк не впливають на показники цукру в крові в довгостроковій перспективі. Ці висновки експерти з Університету Окінави зробили на основі спостережень за 1 573 здоровими дорослими людьми, які тривали три роки.

Науковці вважають, що це ніяк не впливає на рівень цукру в крові / realfood

Більшість учасників дослідження залишали ті самі дві години між вечерею і відходом до сну, але 16% чоловіків і 8% жінок скорочували цей інтервал або зовсім від нього відмовлялися. Коли дослідники вивчили їх аналізи крові, то з'ясували, що час останнього прийому їжі не має ніякого впливу на рівень цукру в крові в довгостроковій перспективі. Значно більший вплив на цей показник виробляли вага, артеріальний тиск, фізичні навантаження, куріння та вживання алкоголю.

Всупереч поширеній думці, встановлення інтервалу між останнім прийомом їжі і відходом до сну не є визначальним для показників цукру в крові, – підкреслюють дослідники. – Необхідно приділяти більшу увагу розмірам порцій і компонентам харчування, висипатися, відмовлятися від куріння і зловживання алкоголю, стежити за вагою. Всі ці показники важливіші для метаболічних процесів.

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