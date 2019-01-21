5 порад, які допоможуть розігнати метаболізм

Уповільнення метаболізму пов'язане з небезпечними для здоров'я наслідками: наприклад, підвищенням рівня холестерину, зростанням стомлюваності, збільшенням ваги, розвитком депресії. Вчені дали п'ять простих порад, які допоможуть вам розігнати метаболізм.

Більше рухайтеся

Підходять будь-які види рухової активності. Тим, хто не "дружить" зі спортом, дуже корисно ходити пішки, підніматися сходами. В ідеалі потрібно робити десять тисяч кроків на день.

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Часто приймайте їжу

За словами експертів, стандартне триразове харчування не допомагає "розігнати" метаболізм. Їх порада така: для активізації обмінних процесів потрібно вживати їжу невеликими порціями 5-6 разів на день з інтервалами 2-3 години. Такий принцип захищає від виникнення голоду. Організм, який не відчуває голоду, не прагне запасати калорії у жирових відкладеннях, а витрачає їх на виробництво енергії.

Відмовтесь від триразового харчування

Більше білка

Для розгону метаболізму не обов'язково переходити на білкову дієту. Але на вечерю краще їсти лише білкові страви, а от вуглеводи краще з'їдати у денний час (прості вуглеводи – краще вранці). Цей підхід стимулює організм активніше витрачати калорії у вечірній час.

Пийте якомога більше води

Дієтологи рекомендують пити воду за 40 хвилин до їди і через 30 хвилин після їди. Також дуже корисно починати і закінчувати свій день склянкою води. Брак чистої води може уповільнити метаболізм, а от пиття води залучає в обмін речовин відкладені жири.

Не забувайте про достатню кількість води

Не ігноруйте сніданок

За ніч метаболізм організму сповільнюється, але перший ранковий прийом їжі відмінно допомагає його розігнати. Головне – не вживати на сніданок продукти, які різко підвищують рівень цукру в крові. Корисними будуть білки та складні вуглеводи.

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