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5 вагомих причин з'їдати по ложці меду перед сном

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Вагомі причини їсти мед перед сном - фото 1
Вагомі причини їсти мед перед сном

У стародавніх китайських та індійських трактатах про здоров'я рекомендується з'їдати ложку меду перед сном. Сучасні наукові дослідження підтверджують: така звичка дуже корисна. У нас є кілька фактів, які це підтверджують.

Допомагає заснути. Вживання меду заспокоює, адже речовини, які містяться в ньому, сприяють виробленню мелатоніну – гормону, відповідального за початок сну. Якщо з'їсти перед сном чайну ложку меду та запити ромашковим чаєм, це зробить ваш сон міцнішим, а також дозволить відновити нервову систему.

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Сприяє спалюванню жиру. Фахівці зауважили, що фізично активні люди, які регулярно вживають мед, мають більш швидкий жировий метаболізм, аніж ті, хто займається спортом, але не вживає мед.

Покращує стан печінки. Під час сну печінка відновлюється. З'їдаючи перед сном трішки меду, ви допомагаєте активізувати виведення токсинів з найважливішого органу.

Не полінуйтесь смакувати ложкою меду перед сном - фото 302628
Не полінуйтесь смакувати ложкою меду перед сном

Сприяє імунізації. Фахівці рекомендують очистити часник, залити його медом і дати настоятися. У комплексі часник і мед забезпечують потужну підтримку організму в опорі бактеріям і вірусам. Приймати цю суміш слід по чайній ложці на ніч.

Рятує від втоми. Мед – визнаний адаптоген, що підвищує стійкість організму до різних видів стресу і шкідливого впливу навколишнього середовища. Експерти показали, що вживання меду протягом двох тижнів підвищує показники роботи дихальної та серцево-судинної систем, а також загальної фізичної працездатності.

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Джерело: Med2
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